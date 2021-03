Departamento de Salud vacuna a personas sin hogar en la comunidad Cantera

El secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, dio a conocer que junto a la organización Iniciativa Comunitaria comenzó este martes el proceso de vacunación a personas sin hogar. El esfuerzo tiene el propósito de atender a una de las poblaciones con alta probabilidad de desarrollar una enfermedad grave a consecuencia del COVID-19.

“Llevamos semanas trabajando en la logística para la vacunación de personas sin hogar porque es una complicada. Afortunadamente, contamos con el apoyo de Iniciativa Comunitaria, de los albergues y tres proveedores de salud que nos ayudarán a identificar a las personas sin hogar y administrarles la vacuna. Para esta primera etapa hemos asignado 3 mil dosis de vacuna de la marca Jasen que nos permitirá atender la población de manera más rápida por ser únicamente un solo shot”, explicó Mellado López.

El secretario sostuvo que a través de una colaboración entre la Oficina de Epidemiología, el Programa de Vacunación, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), proveedores de la diferentes regiones y grupos de base comunitaria estarán realizando actividades de inmunización entre albergues que hospedan personas sin hogar. Bajo el programa piloto con la organización Iniciativa Comunitaria se identificó un grupo de sobre 15 personas sin hogar de la comunidad “El Guano” en Cantera.

“Las personas sin hogar, al igual que en otros Estados, se han incluido en la fase prioritaria. Reconocemos la importancia de atender la población por lo que, también exhortamos a los Alcaldes que participen en la elaboración de estrategias con el fin de iniciar el proceso de vacunación en los Municipios”, agregó el titular.

Por su parte, Yorelys Rivera, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria expresó que “agradecemos la colaboración y la comunicación con el Departamento para poder desarrollar estrategias articuladas para que todas las personas que sabemos no pueden llegar a actividades de vacunación logren ser vacunados. Esperamos que sea la primera de muchas rutas dirigidas a la población sin hogar”.

Hasta el momento no se ha identificado un brote en este grupo poblacional.

