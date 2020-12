DSP: Guagua blindada puede servir para tiro al blanco

El secretario del Departamento de Seguridad Publica (DSP) Pedro Janer Román concluyó el martes que el vehículo blindado que se pidió a principios de cuatrienio para el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares podría utilizarse en el Polígono de Tiro de la Policía.

“Yo creo que si esa guagua llegara en algún momento a Puerto Rico, la van a tener que coger de tiro al blanco, porque no va a tener ningún otro uso apropiado”, dijo Janer en conferencia de prensa.

“En mi opinión esa guagua no tiene ningún uso práctico para Puerto Rico. El nivel de amenaza que puede haber contra un funcionario público- vamos a decir el gobernador- en la historia de Puerto Rico eso no se ha dado. La cantidad de dinero exorbitante que se gastaría para mantener ese tipo de vehículo no creo que nadie quiera retomar esa responsabilidad versus el uso que se le daría. Para que tengan una idea, para manejar esa guagua, la persona tiene que estar adiestrada. Si se le va a cambiar un aceite tienen que venir los técnicos de Texas. Nadie puede tocar esa guagua, a menos que sea un técnico certificado de esa compañía. Yo no creo que eso sea práctico”, añadió.

Precisamente durante el proceso de Vistas Públicas de Transición, se informó que el 12 de noviembre se le envió una carta a la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado- agencia titular del vehículo- en la que le dejan saber que no quieren la guagua Chevrolet Suburban del año 2018, porque no tiene utilidad en ninguno de los negociados del DSP. Solicitaron además que se le reembolse al Negociado de la Policía 58,150 dólares que fueron pagados al suplidor Texas Armoring Corporation.

Una vez se dio a conocer la solicitud del vehículo blindado, Rosselló Nevares pidió que se transfiriera al Negociado de la Policía. No obstante, la unidad todavía sigue en San Antonio, Texas.

En otro asunto, el comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera detalló que al momento se le da escolta a 15 personas.

Hay 4 exgobernadores; los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez Núñez; la comisionada residente, Jenniffer González Colón; los secretarios del Departamento de Estado, Justicia, Hacienda, Seguridad Pública y Policía; el gobernador electo, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Rosado Colomer.

Aunque la composición puede varias dependiendo el funcionario, Escalera Rivera mencionó que un equipo de escolta se compone de 7 agentes y un supervisor.

