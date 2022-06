Educación afirma que hubo menos estudiantes fracasados este año escolar

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés aseguró este miércoles que este año hubo menos estudiantes fracasados en comparación con el año académico del 2020-2021.

“Hay cifras, no las tengo a la mano, pero sí te puedo decir que son menos. Estamos hablando de menos estudiantes, estamos hablando que el verano y el horario extendido igualmente han rendido frutos. Hemos visto un avance significativo en los niños que participaron de ese horario extendido e igualmente verdad, vamos a estar abriendo el verano concentrados en seguir atendiendo ese rezago”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

Según el secretario, para la próxima semana comenzará la matrícula para los cursos de verano para ayudar a esos estudiantes con rezago académico.

“La semana que viene se va a estar haciendo el ejercicio de la matrícula. Para entonces, el día 17, comenzar lo que es la prestación de servicios”, sostuvo el titular.

Por otro lado, el funcionario informó sobre cambios en el currículo, que provocaría que materias que se daban en décimo grado, se muevan al noveno o undécimo grado. Aseguró que no imparcatá la enseñanza bajo el modelo Montessori.

“Lo que es Montessori es una estrategia. El currículo sigue impactando lo que es Montessori, la estrategia Montessori va a permanecer inalterada. Más aún, nosotros tenemos una meta de llevar estas escuelas de las 44 que tenemos a 100 escuelas. La secretaría Montessori ha cogido su forma, le hemos reclutado mayor personal, se le están dando otro tipo de recursos para poder seguir adiestrando maestros y que en efecto podamos llegar a esta meta. Se han hecho ferias y orientaciones con los directores de escuelas”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

“Después de muchas consultas con el magisterio, muchas consultas igualmente con padres, con expertos de la Academia se han modificado objetivos en ese currículo, cosas que a lo mejor estaba en grado diez, las vamos a ver en grado 11, cosa que estaba en 11, las vamos a ver en noveno. Así que hay una revisión completa de lo que estaba ocurriendo. Había unas críticas históricas de maestros, sobre todo en las áreas de matemáticas y español, de que entendían que había unas cosas que se estaban haciendo, que todavía no estaban para el estudiante de ese grado en particular. Así que muchas de esas cosas se están atendiendo”, añadió.

Además, añadirán -no como cursos adicionales, sino como parte de la oferta académica- otros tipos de enseñanza.

“Igual muchas materias y cosas, obligaciones de ley que de momento surgían, que no se estaban dando, (como) educación financiera, el tema de valores, el tema del civismo, de emprenderismo, de perspectiva de género, Todos estos temas básicamente se trabajan de manera transversal. Quiere decir que no hay una clase para ellos en particular, sino que se está trabajando dentro de las materias como las conocemos”, expresó.

Otro de los cambios que tendrá el currículo tiene que ver con la carga de trabajo fuera de horas laborales de los maestros.

“Queremos un poco facilitar lo que es el trabajo administrativo del maestro. Mucho maestro te habla de que le tiene que dedicar mucho tiempo, lo que es la planificación, a lo que es establecer el material, a establecer la guía. Así que la segunda fase de esto, una vez se completa el proceso de revisión curricular, es ir más allá de los mapas curriculares a establecer las guías y a establecer la planificación que todas las escuelas, básicamente, salvo alguna variable, puedan ir más o menos a la par, lo que le permita un traslado a un estudiante, lo que le permita a un estudiante de instituciones juveniles salir a integrarse a la escuela regular de manera inmediata. Así que esos son ejercicios que vamos a estar viendo dentro de estos próximos meses”, expresó.