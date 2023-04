“Empaña mi apellido”, Pierluisi tras declaración de culpabilidad de sus primos

El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó este jueves a la declaración de culpabilidad de sus primos, Walter y Eduardo Pierluisi Isern ante el tribunal federal por malversación de fondos federales en programas de Vivienda Pública.

“Lo que hoy se demostró es que en Puerto Rico no hay impunidad, no importa quien sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción va a tener que responder. En este caso estamos hablando de dos primos míos que le fallaron a mi familia, le fallaron al pueblo y ahora se enfrentan a severas penas, pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas, se está haciendo justicia como debe ser. Y obviamente, a mí me apena esta situación en el plano personal, me molesta enormemente, porque a fin de cuentas estamos hablando de apropiación ilegal de fondos federales que estaban destinados para administrar residenciales públicos y eso a mí me toca de cerca porque mi padre fue secretario de la Vivienda por ocho años y se dedicó en cuerpo y alma a atender a los residentes de residenciales públicos entre otras cosas y pues, estos dos primos tienen mi apellido, así que lo que han hecho empaña mi apellido”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Esto a mí me duele, me enfurece, pero lo importante a fin de cuentas es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quién conozca, de donde venga, de quién sea familia, si falla va a tener que responder, ya sea ante las autoridades federales, en este caso son esas porque son fondos federales, pero puede ser ante nuestras autoridades estatales si son fondos estatales”, añadió.

Cuestionado sobre qué se puede hacer para frenar la corrupción en Puerto Rico, el gobernador contestó: “Las autoridades de ley tienen una función y la están cumpliendo. Los federales y los estatales, el Departamento de Justicia federal y nuestro Departamento (de Justicia), tanto el Panel del FEI, todos están haciendo lo que tienen que hacer. Llamo a la ciudadanía en general que, si detecta cualquier irregularidad o cualquier posible acto de corrupción que la denuncien a las autoridades, las nuestras y las federales, porque aquí hay un compromiso firme fuera de líneas partidistas en contra de la corrupción. Otra vez, hoy se está haciendo justicia como debe ser y yo espero que sirva de lección para otros que quizás puedan caer en la misma desgracia”.

Asimismo, Pierluisi volvió a alegar que el caso no tiene mayores consecuencias para el Departamento de la Vivienda en la competencia por fondos federales ni para su campaña política.

“Espero que no porque nuestro departamento tiene una gran reputación ganada por ejemplo en el uso de fondos CDBG-DR y MIT, una excelente relación con el Departamento de la Vivienda federal, cooperó plenamente con el Inspector General, el FBI, las autoridades federales tan pronto comenzó la investigación. Lo importante es que estamos actuando, no hay nadie exento y la vara le aplica a todo el mundo. Es el apellido de mi padre, a mí me dijeron que cuando tú partes de esta vida tienes que dejar el apellido mejor a cómo te lo dieron”, afirmó.

“No tiene nada que ver con la campaña. Eso es irrelevante”, concluyó.

