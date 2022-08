“Era la luz de mis ojos”: padres claman justicia para su hijo asesinado en noviembre del 2021

Los padres de Ferdinand David González Rivera, quien fue asesinado el 21 de noviembre del 2021 tras ser baleado al momento en que iba a bordo de un vehículo en el expreso Baldorioty de Castro, llegaron a Hoy Día Puerto Rico para suplicarle a la Policía que esclarezca el caso.

González Rivera salía del Distrito T-Mobile ubicado en Miramar tras una noche de fiesta con sus amistades y se dirigía a su hogar, cuando sujetos que iban a bordo de un Nissan blanco dispararon contra el vehículo en el que andaba y el de sus amistades. El joven de 21 años recibió dos heridas de bala en la espalda, por lo que fue transportado al Hospital Ashford en San Juan, donde el médico de turno certificó su muerte.

A nueve meses de su muerte, el crimen aún no ha sido esclarecido.

Según indicó el padre de Ferdinand, el coronel de la Policía, Roberto Rivera, dijo el 30 de noviembre que habían identificado unos rostros y que dentro de una semana tendría más información, pero no fue así.

“Lo que yo quería era que el caso se llevara bien. Que las cámaras se cogieran a tiempo. Pues la Policía ejecutó en un lado, pero en el lado más importante pues no ejecutó correctamente”, dijo el padre del joven, quien narró que llegó hasta la escena y recuperó casquillos de bala que entregó a las autoridades.

Ambos solicitan una reunión con Rivera, al igual que con el comisionado de la Policía, Antonio López.

"Yo he tratado desde el primer día de sacar una cita con él [Antonio López]. Posiblemente él no lo sabe, pero mucha gente en el cuartel general lo sabe. He tratado, y me he apuntado en todas las listas para hacer una cita y no se ha dado", añadió.

La producción de Hoy Día Puerto Rico se comunicó con el coronel para establecer comunicación entre las partes.

“Él era la alegría y el ejemplo de toda mi familia. Estudiaba y trabajaba, y tenia ya su casita echa con 21 años. Tenía metas. Le que le faltaba era un año para terminar [estudios] en Enfermería. Siempre se dedicó a ayudar a la gente. Fue un ejemplo para sus hermanos, sus primos. Fue un nene bien feliz, y jamás en mi vida…yo esperaba que él me despidiera a mí, no yo despedirlo a él. Era mi amigo. Salíamos juntos, sabía todo de mí. Era mi amigo”, expresó entre lágrimas su madre a Hoy Día Puerto Rico.

Los padres tienen una recompensa de $25,000 para quien pueda ofrecer más información sobre el caso.

Si tiene información sobre este caso, puede comunicarse de manera confidencial al 939-275-3583.