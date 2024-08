Ayden Owens Delerme busca medalla en París 2024

El puertorriqueño Ayden Owens Delerme se movió este sábado al cuarto lugar, tras los primeros eventos del día, en el decatlón de los Juegos Olímpicos París 2024.

Así van los eventos de hoy:

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

110 metros con valla (7mo/14.04seg/963pts)

lanzamiento de disco (10mo/43.36m/733pts)

salto con pértiga (849pts)

lanzamiento de jabalina

1,500 metros

El viernes, Owens terminó el día en segundo lugar.

“Me fue bien. Tengo muy buenos puntos. No me puedo quejar. Todo mi enfoque es para mañana. En esta ocasión me quiero enfocar en los diez eventos, no en los eventos de hoy,” dijo Owens Delerme, el viernes cuando terminaba su jormada rodeado de 40 familiares en las gradas.

El día comenzó a las 4:00 de la mañana, hora de Puerto Rico. En el primer evento, los 100 metros lisos, Owens Delerme corrió por el carril uno de la serie 3. Tras una falsa salida del granadino Lindon Víctor, Owens Delerme cruzó la meta en segundo lugar con un tiempo de 10.35 segundos, sumando 1,011 puntos. El campeón olímpico canadiense Warner lo superó con 10.25 segundos y 1,035 puntos.

Grandes logros para el orgullo de Corozal, Ashleyann Lozada así como para Ayden Owens Delerme y Gladymar.

“Tengo a mi familia aquí que nunca he visto, ni ellos a mí en su vida. Siempre estoy viajando en diferentes lugares. Es lindo tener a toda la familia, mirándome, alcanzando mi sueño y lograr mis metas. No tengo palabras para expresar la felicidad que tengo aquí,” comentó Owens Delerme sobre el apoyo familiar.

París: lo más reciente de los boricuas

A las 4:55 de la mañana, el boricua compitió en el salto a lo largo, logrando su mejor marca de temporada con 7.37 metros en el primer intento y mejorándola con 7.66 metros en el último salto, sumando 975 puntos. La jornada de la mañana concluyó con el lanzamiento de bala, donde Owens Delerme registró 15.17 metros, añadiendo 800 puntos.

Tras un descanso, la competencia se reanudó a las 12:00 del mediodía con el salto a lo alto, donde Owens Delerme alcanzó 2.02 metros, su mejor marca de la temporada, y sumó 822 puntos. El día finalizó con los 400 metros lisos, donde el puertorriqueño registró su mejor marca de la temporada con 46.17 segundos, subiendo a la segunda posición con 4,608 puntos, 42 puntos detrás del alemán Leo Neugebauer.

“Fue un buen día con las dos mejores marcas de la temporada. El salto fue genial,” resaltó Owens Delerme.

Owens Delerme clasificó a los Juegos Olímpicos con 8,732 puntos en un decatlón en California, marcando un récord nacional para Puerto Rico. En 2022, finalizó cuarto en el campeonato mundial de Eugene con 8,532 puntos.