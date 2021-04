Estudiantes de la UPR se ganan beca de la National Science Foundation

Tras destacarse en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y psicolingüística, cuatro estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras (UPRRP) recibieron una beca de sobre $100 mil de la National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program (NSF GRFP) para realizar estudios graduados.

Los alumnos Michael West Ortiz, Kevin Ortiz-Ceballos y Ángel Hernández-Mejías, de la Facultad de Ciencias Naturales, y Alexandra Román-Irizarry, de la Facultad de Humanidades, forman parte de los 2,074 estudiantes galardonados con esta distinción de sobre 13,000 que solicitan cada año.

El rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR), doctor Luis A. Ferrao Delgado, sostuvo que “las otorgaciones de estas distinguidas becas evidencia la excelencia de la calidad en la formación académica e investigativa que reciben nuestros estudiantes, lo cual les permite competir y medirse a otros estudiantes a nivel mundial por importantes oportunidades para proseguir sus estudios a nivel graduado”. Asimismo, le extendió una felicitación a los estudiantes galardonados con esta beca por alcanzar “este gran logro, y les reconozco por su dedicación y compromiso con su carrera universitaria”.

Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock Acevedo, felicitó a los estudiantes por su importante distinción y por poner el nombre de la institución en alto. “De parte de toda nuestra comunidad universitaria, felicito y celebro el logro de Michael West Ortiz, Kevin Ortiz-Ceballos, Ángel Hernández-Mejías y Alexandra Román-Irizarry. Su constancia y disciplina ahora les permiten disfrutar de este gran reconocimiento, que pone en alto el nombre de Puerto Rico. Cuando nuestros estudiantes se destacan y brillan en un foro tan competitivo como la NSF GRFP, nos sentimos sumamente orgullosos, ya que conocemos lo competitivo y el esfuerzo que requiere el medirse ante ellos. El mayor de los éxitos y continúen siendo ejemplo para otros estudiantes”, indicó Haddock Acevedo.

Algunas impresiones de los estudiantes

De acuerdo con los estudiantes, el apoyo por parte de profesores y programas dedicados a asistir a la comunidad estudiantil del primer centro docente del país fue imprescindible para que alcanzaran este logro.

“En la solicitud, aparece mi nombre, pero la realidad es que es un trabajo que involucra a muchas personas. Primero, tengo que agradecer a los programas Minority Access to Research Careers (MARC) y Research Initiative for Scientific Enhancement (RISE) de la UPRRP por el apoyo monetario y actividades de desarrollo que me han ayudado a mí y a muchísimos estudiantes que van camino a cumplir sus sueños de completar sus estudios graduados. Segundo, agradezco a mi mentor, el doctor Eduardo Caro-Díaz, quien ha sido fundamental en mi formación como científico y clave para el éxito de esta solicitud”, relató Ángel Hernández-Mejías, quien comenzará un doctorado en Química Orgánica en el Instituto Tecnológico de California.

Mientras, Alexandra Román-Irizarry, futura alumna doctoral del programa de Language Science de la Universidad de California en Irvine, confesó que el proceso de solicitar la beca fue todo un reto, pero lo pudo lograr con apoyo, particularmente de sus profesores mentores.

Asimismo, esta beca les dará a los alumnos, la oportunidad de solicitar diversos internados afiliados al programa de la NSF GRFP, según West Ortiz, estudiante de Biología en la Iupi, y quien fue aceptado en la Universidad de Cornell para realizar un doctorado en el programa Plant Pathology and Plant-Microbe Biology.

A los premiados se suma el joven Kevin Ortiz-Ceballos, primer puertorriqueño aceptado en el programa doctoral de Astronomía de la Universidad de Harvard. Ortiz recibió la beca NSF GRFP en Astrofísica y también la beca predoctoral que otorga la Fundación Ford.

Sobre la distinción

La beca de la NSF GRFP es una prestigiosa remuneración que reconoce y apoya económicamente a estudiantes que realizarán maestría o doctorado, en una institución acreditada en EE.UU. Para los ganadores, este logro significa un estipendio anual de $34,000 por tres años, mientras que, al centro educativo en el que llevarán a cabo sus estudios graduados, se le otorgarán $12,000 para sufragar costos de educación.

Para solicitar, los estudiantes tenían que completar una extensa solicitud, someter tres cartas de recomendación y redactar una declaración personal y una propuesta de investigación, que debía incluir una sección de mérito intelectual (intelectual merit) y otra de impacto en la sociedad (broader impacts). En cuanto a la propuesta investigativa, debían explicar cómo su proyecto aportaría conocimiento nuevo a su rama de estudio y cómo los hallazgos impactarían a la humanidad.

Los ganadores de esta beca se destacan mayormente por pertenecer a disciplinas STEM. Sin embargo, estudiantes de Psicología, Antropología, Comunicaciones, Economía y de otras ciencias sociales pueden completar la solicitud. Para más información sobre esta distinción y conocer los requisitos de elegibilidad, acceda a la siguiente página web: nsf-grfp.org.