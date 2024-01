Falla provoca desalojo de pasajeros del tren urbano

Una falla en una de las subestaciones de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) que energiza las vías del Tren Trbano cerca a la estación de Cupey, se reportó este martes, provocando que los pasajeros fueran desalojados y trasladados a otro tren.

“Cuando se diseñan y construyen estos sistemas de transporte colectivo, como es nuestro tren urbano, se contemplan un sinnúmero de escenarios que podrían requerir la activación de algún protocolo de seguridad y/o de interconexión vial. Aunque la situación de ayer por lo que aparenta ser un corto circuito en una de las subestaciones propiedad de ATI, pudo provocar algún grado de incomodidad a algunos pasajeros -razón por la que queremos pedirles nuestras más sinceras disculpas-, es importante destacar que cada uno de los protocolos activados para este tipo de situaciones ayer funcionaron de forma extraordinaria", indicó el director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez Agosto, en declaraciones escritas.

“Utilizando lo que en la industria de trenes se conoce como un ‘safety walkway’ o acera de seguridad, el personal de ATI movió de forma segura a los pasajeros que se habían afectado por la avería, permitiendo que abordaran otro tren en otra vía que está funcionando sin problemas, y viabilizando que cada uno pudiera llegar de forma segura a su destino,” añadió.

Se indicó que la unidad afectada es una subestación de Poder de Tracción (Traction Power Substation o TPSS, en inglés), la cual alimenta el tercer riel o riel de energía.

"A pesar de que aún no se ha terminado la reparación de la TPSS, a base de la demanda usual del tren urbano y la efectividad que han demostrado nuestros protocolos para este tipo de situaciones, no contemplamos que surja ninguna alteración en el servicio del tren. Si la demanda aumentara, podría aumentar, a su vez, levemente, el tiempo de espera en algunas paradas, pero no anticipamos que fuese por mucho", sostuvo Menéndez Agosto.

Durante este miércoles, el operador y mantenedor del tren urbano, ACI/Herzog, continúa trabajando en la falla de la mencionada subestación.



El director ejecutivo invitó a los usuarios a que se mantengan atentos a las comunicaciones oficiales de ATI, para actualizaciones relacionadas a este y cualquier otro asunto sobre el tren urbano.