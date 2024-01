Organizaciones sindicales rechazan asistir al “Saludo Protocolar”

Más de 15 organizaciones afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores anunciaron este martes que no asistirán al Saludo Protocolar del gobernador Pedro Pierluisi.

“Si en 3 años el gobernador Pedro Pierluisi no se ha reunido con nosotros, peticionado por escrito y a través de la Secretaria de Gobernación, no debemos asistir a un Saludo Protocolar que no es el foro para atender nuestros reclamos y se realiza en el contexto de eventos electorales (primarias y elecciones generales)”, indicó el presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, indicó en comunicación escrita.

“La CPT y sus diversas organizaciones han enviado cartas solicitando reuniones directas con el gobernador Pedro Pierluisi y no ha habido respuesta favorable a esas solicitudes. Por lo tanto, asistir a un Saludo Protocolar equivale a validar que los reclamos de los trabajadores no sean atendidos directamente por el gobernador y en consecuencia sean ignorados”, añadió.

Por su parte el presidente de la Unión Independiente de la Autoridad de Edificios Públicos, y vicepresidente de la CPT, Javier López, argumentó que los trabajadores han solicitado atención directa del gobernador con respecto a temas como negociación colectiva, los planes de clasificación y retribución, y el retiro incentivado que tiene que ver con la Ley 80 del 2020, pero que no han sido atendidos.

"Nuestro mensaje es claro: el pueblo votó por el gobernador, no por intermediarios o asesores”, expresó.

“Estamos dispuestos a reunirnos con el gobernador Pedro Pierluisi con una agenda que contenga reclamos y propuestas de los trabajadores. Lo haremos con él como gobernador o como candidato, porque en este año electoral esperamos reunirnos con todos los candidatos a la gobernación de Puerto Rico para plantear la ruta a seguir con los trabajadores del sector público y privado”, concluyó Nieves Torres.

