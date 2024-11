Fallas en máquinas: expresidenta de la CEE dice que no se pueden cambiar las reglas

La expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, opinó este lunes que ya es tarde para cambiar las reglas de votación, una vez ya iniciado el proceso.

García se refiere al llamado que hizo la CEE sobre llenar el encasillado en las papeletas en vez de marcar una "X", debido a que las máquinas de escrutinio electrónico están presentando problemas para leer algunas papeletas.

"Es evidente que a estas alturas, no solamente por lo práctico, sino porque judicialmente y a manera internacional, usted no puede cambiar las reglas establecidas una vez comenzó la votación. El caso federal es Purcell vs González, y ha sido reiterado por otros casos. Así que el organismo electoral no puede [cambiar las reglas], una vez comienza la elección", señaló la expresidenta de la CEE.

Quedan solo 8 días para las elecciones generales.

Aunque reconoció que una "X" sigue siendo una opción válida, advierte que funcionarios ahora están obligados a contar manualmente las papeletas que no pasaron por el escrutinio electrónico.

"Sobre eso hay un procedimiento establecido por la comisión que están obligados a seguir, que es que si las máquinas no leen la papeleta, eso tiene que ir a una mesa para un conteo manual. Bajo ningún concepto los funcionarios de esa mesa, aunque estén en junta de balance electoral, que es que hay por lo menos dos de partidos diferentes, no pueden decir: "Ay pues mira, es que hay una "x" debajo de ese partido, pues vamos a ennegrecerlo para avanzar." ¡No! Eso es recrear el voto", alertó.

Si dañas la papeleta, tienes derecho a una más.