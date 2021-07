Falso positivo a COVID-19 saca de concentración a Wesley Vázquez

El director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Fernando Olivero Lora, indicó que el atleta Wesley Vázquez tuvo un inconveniente a su salida a la pista esta noche en los 8000 metros que lo sacó de concentración. Vázquez arrojó un falso positivo en la prueba de requerimiento diaria para detectar COVID19, por lo que lo tuvieron que aislar para hacer una prueba PCR y descartar posibilidad de contagio.

“Este proceso se tardó entre dos a tres horas. El Comité Organizador sabía que él competía hoy. Hicieron lo posible para que él hiciera el proceso lo más rápido posible. No dio tiempo. Wesley llegó 20 minutos antes de su carrera, directo de la transportación a la cámara de salida para el competir”, dijo Olivero Lora.

“Estos son los tiempos que estamos viviendo con relación a la pandemia. Son las circunstancias más allá de las médicas que trabajando cuatro años, el mismo día de tu carrera y en tu sueño pase esto”, concluyó un acongojado Director del DAR.

La preliminar de los 800 metros fue sumamente retante y fuerte para los puertorriqueños este sábado en el Estadio Olímpico de los XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El carolinense, Ryan Sánchez, finalizó en la 1:47.07 en la serie cuatro.

“Fue una carrera un poco atípica. Un poco fuera de lo normal para mí. Evitando el tropezón decidí no entrar mucho en el grupo y quedarme un poco rezagado para esperar el cierre. Cosa que no me benefició. Resulté eliminado de la carrera”, indicó Sánchez en la zona mixta.

TOKYO 2020: Mira aquí el calendario de eventos

El medallista de bronce en Lima 2019 está tranquilo ante su eliminación de sus primeros Juegos Olímpicos. “Un poquito frustrado porque entrené cuatro años para la carrera, para esto. Pero… Me voy contento porque hice mi debut en los Juegos Olímpicos”, sostuvo el atleta de 23 años.

Por su parte, Andrés Arroyo corrió para 1:53.09 llegando en la séptima posición. “Me tocó una serie fuerte. Demasiado. Casi una final”, dijo a su salida de la pista el corredor de 26 años.

¡Vamos a la nuestra!

“La estrategia era salir duro y pelear. No tan al frente, pero si en el medio. Un poco más hacia el inicio entre los primeros tres. Confiar en esa velocidad que he tenido en mi carrera. Eso fue lo que hice estando en la tercera y cuarta posición. Esperé que se acomodaron para poder pasar. Uno se paniqueó y me cayó en la rodilla. Todo el peso me cayó en la rodilla y me quitó el paso”, describió la carrera Arroyo.

Por su parte, Welsey Vázquez salió por el carril cuatro. Este tuvo un buen inicio de la carrera, sin embargo, no pudo rematar en la salida. Su llegada fue de 1:49.06.

Los líderes de las semifinales son el keniano Kipkuri Emmanuel Korir con tiempo de 1:42.05 y el estadounidense Clayton Murphy con registro de 1:42.93. Vázquez tuvo un percance para su carrera.

"Yo pensé que no iba a llegar", dijo la judoca, quien superó el COVID-19. Está enfocada en dar su mejor combate.

Un poco de historia

Es la primera vez que Puerto Rico tendrá tres corredores de 800 metros en una justa olímpica con el ahora triple olímpico Wesley Vázquez, el doble olímpico Andrés Arroyo y el debutante Ryan Sánchez. Sus predecesores fueron Frank Rivera en Helsinki 1962 y Melbourne 1956, Carlos Báez 1968 y Jorge Luis Ortiz en Montreal 1976.

El clavadista puertorriqueño explica los cambios en su entrenamiento de cara a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

El primer trío en tener la distinción en el siglo 21 en el atletismo puertorriqueño fueron los especialistas en 400 metros con vallas durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012: Javier Culson, Eric Alejandro y Jamele Mason.

Puerto Rico ha tenido representación olímpica desde Londres 1948 para sumar 17 ocasiones en Juegos Olímpicos de Verano y tres participaciones en Juegos Olímpicos de la Juventud iniciando en Singapur 2010. El total de olímpicos son 78 hombres y 21 mujeres para 99 atletas.

"Este va a ser el logro más grande de mi vida. Poder representar a Puerto Rico en lo más alto del mundo."

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.