Departamento de la Familia entrevista a padres de bebé abandonada en hospital

La secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez, confirmó este jueves que entrevistaron a los padres de la bebé de siete días de nacida que fue dejada en el hospital Wilma Vázquez, en Vega Baja.

Rodríguez catalogó el caso como uno "bastante complejo por los tecnisismos que hay en términos de jurisdicciones". Según indicó, la infante permanece bajo el cuidado del hospital, mientras, su abuela intenta obtener la custodia.

"Hay unos elementos que ya se han identificado con familiares, y tenemos que ser cónsonos con la ley", se limitó a decir en entrevista con WKAQ 580 AM.

"Ya hubo entrevistas con ellos y con abuela también, y con el personal del hospital. Según tenemos entendido, los planteamientos que han hecho [los padres], hay unos factores que yo no puedo decir que no la quieren (a la bebé), igual que yo no puedo decir que una mamá recien parida, que realmente entiende que no puede tener su bebé y lo entrega voluntariamente", añadió.

La abuela materna acudió a la institución y solicitó que le entreguen a la infante.

Rodríguez sí reveló que una de las razones por la cual la pareja -una fémina residente de Nueva York y un hombre puertorriqueño- salieron de la Isla, es debido a que tienen otros hijos.

La secretaria interina de la Familia agregó que no se descarta que los padres regresen a buscar a la niña, aunque duda que vuelvan a la Isla por la magnitud del caso.

"En este momento no podemos establecer que no es una posibilidad, porque es una posibilidad. Yo no sé como ellos piensan", expresó.