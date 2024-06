Gobernador concede la victoria a JGo: “Le deseo éxito”

El gobernador Pedro Pierluisi aceptó la noche del domingo su derrota ante la comisionada residente, Jenniffer González, en la primaria por la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

"Esta contienda la ganó la comisionada residente y felicito a Jenniffer González por haber logrado su aspiración", expresó el mandatario en conferencia de prensa.

"Le deseo éxito en la contienda porque como todos ya saben en Puerto Rico, yo siempre he sido de partido. Siempre he puesto el ideal y los postulados de mi partido por encima de mis aspiraciones personales, y siempre le he pedido a mis compañeros y compañeras que hagan lo mismo. Por el bien de Puerto Rico, espero que la comisionada tenga éxito", añadió.

A las 7:00 am del lunes, Pierluisi seguía detrás en la contienda con un 43.94% de los votos, mientras la comisionada residente contaba con 56.06%.

La ahora candidata a la gobernación celebra los resultados de la contienda primarista.