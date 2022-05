Gobernador deja en manos del secretario de Educación el puesto de Héctor Joaquín Sánchez

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el martes que la permanencia del subsecretario de Educación Héctor Joaquín Sánchez es una determinación del secretario, Eliezer Ramos Parés.

“Yo no tengo los detalles de si él está en una licencia de vacaciones o de algún otro tipo y es el secretario que manda en ese departamento, desde el punto de vista de personal. Ese es un puesto de la confianza del secretario. O sea, que si el secretario quisiera hacer un cambio en ese puesto, lo puede hacer. Claro, mi recuerdo es que Héctor Joaquín tiene un puesto de carrera en la agencia. Si ese fuera el caso - y yo no estoy diciendo que lo es -él tendría derecho a reinstalación en su puesto de carrera, pero yo no me quiero adelantar a los eventos, porque no tengo el detalle”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Ha trascendido que el subsecretario de Educación está en licencia de vacaciones y supuestamente no regresará a su posición, por diferencias con el secretario de Educación.

Sánchez fue comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista nombrado por Pierluisi Urrutia en las pasadas elecciones.