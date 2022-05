Pierluisi dice tener su conciencia tranquila tras controversia por el Súper PAC

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo este martes tener su conciencia tranquila y volvió a asegurar que no hubo coordinación entre su comité de campaña y el Súper PAC.

Sus expresiones surgen a raíz de la información que publicó el medio local NotiCel sobre supuestas grabaciones que produjo su amigo, el contador Público Autorizado (CPA), Joseph Fuentes Fernández mientras estaba “alambrado” durante su cooperación con las autoridades federales.

“Yo realmente soy un libro abierto. Soy muy extrovertido y siempre hablo en propiedad. Somos humanos y podemos cometer errores, pero yo tengo mi conciencia bien tranquila. Y eso para mi es inconsecuente. Hoy en día con los celulares que están grabando en todos lados, o sea que, no hace diferencia. Yo estoy actuando como debo de actuar como gobernador y aquí no hay ningún tipo de investigación que me concierne a mi en lo más mínimo ni a nadie que me rodee a mi", expresó el gobernador en conferencia de prensa.

"Yo nunca en mi vida he estado bajo investigación. En mi vida. Si alguien quiere empezar ahora puede hacerlo, pero me parece que van a fracasar en su gestión porque yo estoy muy claro en cuanto a lo que yo tengo que hacer como gobernador y estoy muy claro en cuanto a mi trayectoria en el servicio público y siempre ha sido una hoja intachable”, añadió.

Asimismo, el gobernador no precisó cuántas veces Fuentes Fernández estuvo en La Fortaleza u otras de las propiedades de los gobernadores en Fajardo y Cayey, dijo: “Cientos de personas acuden a la Fortaleza. Y otra vez, eso es inconsecuente porque no ha redundado en nada y no va a redundar en nada”, acotó el mandatario.

Aseguró, además, que si en efecto hubiese alguna ilegalidad, la pena sería una multa.

“Yo pude haber ido a actividades de recaudo del PAC. La ley lo permite expresamente. No fui, pero, no fui porque, no fui porque yo nunca estuve en una actividad de recaudo de ese PAC, pero llega hasta ese extremo. El candidato puede ir, el candidato y su equipo puede hasta referir corporaciones que quieren donar. Todo eso es legal. Lo reconoce el FEC, la Comisión Federal de Elecciones. O sea, que aquí están especulando y tratando de encontrar violación de ley donde no puede haber. La única violación de ley que se dio y está bien clara reseñada, en el information que se dio a la luz pública, y en la declaración de culpabilidad fue el proveer información falsa a una entidad federal. En este caso, la Comisión Federal de Elecciones”, dijo el gobernador.

Mientras, Caridad Pierluisi asegura que ni ella ni su esposo han sido entrevistados por los federales.

“Si quieren seguir dándole vuelta a la noria van a acabar en el mismo sitio porque no puede haber otra ilegalidad. Y ya hasta expliqué algo bien importante, no hubo coordinación, pero si la hubiera, la única pena es monetaria. Y no la hubo. No hay pena de naturaleza criminal”, añadió.

Cuestionado sobre la participación de su cuñado, Andrés Guillemard Noble, dijo: “lo que yo he dicho es que pongo mis manos en el fuego en cuanto a lo que hizo mi comité de campaña y lo voy a seguir repitiendo cuantas veces me lo pregunten, incluyendo todos los que colaboraron con mi comité, incluyendo los oficiales de mi comité. No hubo ilegalidad alguna. Es más, el contralor electoral auditó mi comité y no hizo señalamientos de irregularidad alguna. Pongo las manos en el fuego sobre mi comité de campaña."

Asegura que no lo han interrogado ni ha consultado con un abogado. "No se van a acercar", dijo.

Asimismo, mencionó que no conoce si su cuñado hizo gestiones de coordinación con el Súper PAC Salvemos a Puerto Rico.

“En el caso de mi cuñado, él recaudó consistentemente para mi comité de campaña y colaboró con mi comité de campaña. Qué gestiones, si acaso hizo algunas, relacionadas al PAC, yo no tengo conocimiento directo sobre eso, pero estoy absolutamente seguro de que no fue agente de esa entidad, ni oficial de esa entidad ni nada. Ni tampoco recaudador de esa entidad”, reiteró.