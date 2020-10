Gobernadora arroja negativo a prueba molecular de COVID-19

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó este lunes que arrojó negativo a la prueba molecular de COVID-19.

La mandataria informó que pese al resultado, continuará trabajando de forma remota para cumplir con el protocolo dictado por el Departamento de Salud y por recomendaciones de la subsecretaria de Salud, Dra. Iris Cardona.

“Hoy, tal como adelantamos la semana pasada, volví a realizarme la prueba molecular de COVID-19, resultando la misma negativa. No obstante, para cumplir con el protocolo dictado por el Departamento de Salud y por recomendaciones de la subsecretaria de Salud, Dra. Iris Cardona, continuaré trabajando de forma remoto.", expresó Vázquez Garced.

"Mis mejores deseos de recuperación del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y mi agradecimiento a todos los que me han llamado y escrito para saber cómo me encuentro. Me siento bien, sin síntomas, trabajando con medidas y proyectos para el bienestar de todo Puerto Rico.", añadió.

La mandataria se impuso una cuarentena preventiva luego de que el secretario de Salud, Lorenzo González, confirmara haber dado positivo al coronavirus.

El informe del Departamento de Salud reportó dos muertes por COVID-19; mientras, se registraron 359 casos confirmados y 273 casos probables adicionales. Mientras las hospitalizaciones están en 327.

