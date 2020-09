Gobernadora: “El ‘lockdown’ está en manos de los puertorriqueños”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el miércoles, que un cierre total de la economía ("lockdown" en inglés) ante un repunte de casos de COVID-19 “está en las manos de los puertorriqueños”.

“El lockdown está en las manos de cada uno de los puertorriqueños”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Está en las manos de los ciudadanos. Ya hemos dicho una y otra vez que la única vacuna en este momento para el COVID-19 son las mascarillas, el distanciamiento y el hand sanitizer”, añadió.

“Si los puertorriqueños no ponemos de nuestra parte, el lockdown lo establece el gobierno porque el pueblo no haya respondido. Así que yo confío en el pueblo puertorriqueño para que nos podamos proteger y a la población joven, que son los más que han demostrado un repunte en los positivos de COVID, que hagan un esfuerzo a que utilicen la mascarilla para que se protejan ellos y no contagien a sus seres queridos una vez regresen a su hogar”, acotó.

Explicó que antes del 2 de octubre, se reunirá con el Departamento de Salud, el Fideicomiso de Salud y otros componentes salubristas para determinar el curso a seguir de cara a la presentación de una nueva orden ejecutiva que iniciará el 3 de octubre.

“Los fines de semana pueden salir a los restaurantes, pueden salir en los botes los que tengan la dicha de tenerlos, pueden también compartir en el cine, pero tienen que ser de una manera responsable. De lo contrario, tendremos que ir cerrando facilidades y área económicas, que no queremos. Ya estamos bastante perjudicados como para que personas que no quieren cumplir y no quieren poner de su parte, que todos los demás tengan que responder”, señaló.

