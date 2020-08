Gobernadora reacciona sorprendida a presunta presión a confinados para que voten por ella

La gobernadora Wanda Vázquez reaccionó sorprendida a la alegada irregularidad en el voto de confinados que se llevó a cabo

Según las denuncias de funcionarios de colegio, certificaron que se les obligó a los reos a votar por el Partido Nuevo Progresista (PNP), aunque quería votar por el Partido Popular Democrático (PPD). Además, según el documento en manos del analista político, Jay Fonseca, se habría ejercido presión a votar por la gobernadora, Yanitisia Irizarry y el senador Héctor Martínez cambio de regalar televisores y visitas.

ACTA CERTIFICA OBLIGARON A RECLUSOS A VOTAR EN PRIMARIA PNP Y POR WANDA VÁZQUEZ, YANITSIA IRIZARRY Y HÉCTOR MARTÍNEZ-... Posted by Jay Fonseca on Saturday, August 8, 2020

"No tenemos ninguna información con relación a eso. Ya nos hemos enfrentado a tantas alegaciones falsas. El pueblo puertorriqueño que no se deje llevar por estas incidencias que salen a última hora en ánimo de confundirlo. No se confundan con estos viejos estilos de traer política para atraer asuntos negativos.", reaccionó a preguntas de Telenoticias.

Vázquez añadió que quien tenga información sobre estas presuntas irregularidades, las lleven a los organismos correspondientes.

