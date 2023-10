Hacienda lanza advertencia a creadores de contenido en OnlyFans y YouTube

El secretario del Departamento de Hacienda, Franciso Parés Alicea, advirtió el jueves que los creadores de contenido en redes sociales tienen que reportar sus ingresos o enfrentarán multas y hasta cargos criminales.

“La tecnología ha sido algo fundamental para el progreso de esta iniciativa en el Departamento de Hacienda y con la primera iniciativa que quiero comenzar, es con las notificaciones a personas no radicantes que han recibido información del Servicio de Rentas Internas federal esta famosa 1099. ¿Se recuerdan en una entrevista que se habló, ‘Francisco Parés, que usted va a hacer con las participantes OnlyFans?, pues aquí hay la evidencia de cómo se puede trabajar esto de una manera o de un entorno, un poco más práctico, es decir, sin que requiera tanto envolvimiento humano”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

“No tan solo un Only Fans, por ejemplo, Youtube, por ejemplo, Patreon para dar el ejemplo, probablemente vengan obligados a hacer estas famosas 1099 a las personas a las que ellos le emiten pagos. Si usted recibió 1099, usted sepa que 12 meses después yo la voy a ver. Eso es lo que va a ocurrir del saque. Usted la recibió, qué bueno, la vio, generé 150 mil dólares, me llegó en la 1099 y dice IRS, así bien grandecito, en algún lado de esa informativa, que bueno que la vio. A partir de ahí cuente 12 meses que yo la voy a ver y eso es lo que está ocurriendo. Ellos la vieron, decidieron no hacer nada. Decidieron tomar el riesgo 12 de meses después. Nosotros la vimos unos meses después”, añadió.

Cuestionado si ese creador de contenido por plataformas sociales tiene que reportar como ingresos las regalías, intercambios o auspicios recibidos, Parés Alicea aseguró que si la persona no lo hace, el Departamento lo detectará al año de recibido.

Sus expresiones se dieron durante el anuncio del envío de más de 10,000 notificaciones a contribuyentes que han omitido ingresos millonarios al erario, así como a comerciantes que no están registrados en el Departamento, pero están activos haciendo negocios en Puerto Rico.

