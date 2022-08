Salud niega muerte por falla eléctrica en el Hospital Universitario

Un hombre alegó este lunes que perdió a su hijo, quien estaba recluido en el Hospital Universitario de Centro Médico, debido a la falla en el sistema eléctrico de la institución.

"Por falta de energía en el Hospital Universitario de Centro Médico, hoy perdí a un ser muy querido: mi hijo Osvaldo Sánchez Medina", escribió el hombre en su cuenta de Facebook.

Telenoticias intentó comunicarse con la familia para conocer más detalles. Sin embargo, al momento, los esfuerzos han sido infructuosos.

"Como médico, cada muerte de un paciente es evento lamentable y hasta cierto punto traumático. Por lo que primeramente me solidarizo con la familia del paciente Sánchez Medina, quien falleció esta madrugada. Por respeto, no voy a entrar en los detalles de su condición, pero sí tengo que decir que su lamentable muerte no tiene correlación con la situación de electricidad que ocurrió en el Hospital Universitario. La unidad donde se encontraba el paciente tenía electricidad y contaba con todo el personal médico y necesario para atender cualquier situación como la que ocurrió. Las unidades de intensivo y neurología atendieron la respuesta de acuerdo a la condición del paciente que estuvo bien delicado desde su ingreso. Una pena para todos este fallecimiento, pues salvar vida es nuestra razón de ser", sostuvo en declaraciones escritas el secretario de Salud, Carlos Mellado.

La administradora del Hospital Universitario de Adultos, la licenciada Bianca Castro, aseguró en la mañana que la falta de energía eléctrica no tuvo consecuencias mayores.

"Ningún paciente se ha visto afectado", sostuvo.

Tras casi 24 horas sin el servicio.

El servicio eléctrico fue restablecido a eso de las 9:00 a.m., luego de que una avería de LUMA Energy provocara que la institución operara con el 80% energizada.

Según el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, una avería "relativamente sencilla" fue lo que provocó el problema de voltaje.

"Esta fue la razón de 20 horas sin servicio el Centro Médico. Una avería relativamente sencilla que Luma no pudo atender. Un puente abierto", escribió el líder sindical en sus redes sociales, junto a la imagen de la alegada avería.