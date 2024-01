Incentivo para placas solares: aquí los requisitos y límites de ingreso

El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, recordó este jueves que este mes lanzarán una nueva ronda de incentivo para la adquisición de placas solares.

Según indicó, el vale es de hasta $30,000 para 6,000 personas y se podrá solicitar a partir del 31 de enero.

Estarán disponibles 4,000 boletos de forma electrónica; 1,000 mediante el centro de llamadas y 1,000 boletos divididos de forma equitativa entre los diez centros de servicio.

Los interesados podrán solicitar su boleto mediante la página web nuevaenergia.pr.gov, llamando al 1-833-234-2324, o acudiendo a uno de los centros de servicio en San Juan, Mayagüez, Vega Alta, Aguadilla, Hatillo, Caguas, Fajardo, Ponce, Yabucoa y Orocovis.

"Nosotros vamos a pagar por este sistema y la familia es dueña. No es un arrendamiento, es una instalación y la familia va a ser dueña de las placas y las baterías. La vivienda debe ser unifamiliar. Una vivienda que no puede ser apartamento, porque necesitamos cubrir el 100% de la energía. Además, debe ser dueño de la propiedad", señaló Rodríguez Rodríguez en entrevista con WKAQ 580 AM.

"El programa está dirigido particularmente a esos adultos mayores que están recibiendo su seguro social, que tienen necesidades particulares. Para ese renglón es que estamos apostando", agregó.

TABLA DE LÍMITES DE INGRESO

Composición del hogar Ingreso máximo 1 Persona $33,600 2 Personas $38,400 3 Personas $43,200 4 Personas $48,000 5 Personas $51,850 6 Personas $55,700 7 Personas $59,550 8 Personas $63,400

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Al menos uno de los miembros del hogar solicitante debe ser ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o extranjero cualificado.

La vivienda debe ser unifamiliar.

El solicitante del hogar debe utilizar la propiedad como residencia principal.

El solicitante debe ser propietario o tener derechos de propiedad sobre la residencia para la cual solicita asistencia.

Si usted es escogido, el Departamento de la Vivienda primero hará unas evaluaciones ambientales de la residencia para poder hacer cualquier desembolso. Una vez completada la evaluación y tenga el vale, puede ir a una de las 88 compañías a presentar su subvención.

Accede aquí para ver la lista de compañías instaladoras. Presione la franja anaranjada que lee "Conoce las REIC aprobadas.

El Departamento de la Vivienda exhorta a los interesados a solicitar una cotización con alguna de las compañías instaladoras autorizadas que participan en el programa.