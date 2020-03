Escasez por coronavirus: insisten en eliminación impuesto al inventario

Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio Al Detal, insitió en eliminar el impuesto al inventario ante escasez de productos para higiene y desinfectantes por el coronavirus COVID 19.

“Como habíamos advertido... es una situación agravada por ser a nivel mundial. Por no haber disponible en góndola, no significa el producto no continúa llegando", dijo Báez esta mañana en radio (NotiUno).

"El producto continúa llegando, pero la producción se va rápido, como es normal, por las medidas de higiene”, agregó.

Exhortó a los consumidores a ser cautelosos al comprar estos productos para dar oportunidad a otros clientes a comprar los mismos.

“De que hay escasez, definitivamente la hay”, dijo Báez al indicar que algunos comercios han recurrido a limitar la cantidad de productos que cada cliente puede comprar.

Instó a los clientes a no desesperarse por comprar mascarillas que son prioritarias para personas con el sistema inmunológico comprometido y a ser creativos con otros productos de limpieza para desinfectar superficies.

Sin embargo, Báez dijo el precio de estos productos está congelado por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por lo que ninguna tienda debe especular con los mismos.

Entretanto, insistió en que esta situación se agrava por el impuesto al inventario que no ha sido eliminado.

“En esta ocasión resulta ser el coronavirus. Cuando (el huracán) María fue un desastre natural, cuando los terremotos en enero tuvimos la misma situación. Ahora es aún más peligroso y nuestra exhortación al gobierno es que atienda esta situación de una vez y por todas porque ciertamente pone a Puerto Rico en una desventaja comparado con otras jurisdicciones por nuestra condición geográfica”, sostuvo.

Adelantó que enviarán cartas a los legisladores para exponerles la situación y para alertarlos con evidencia sobre la merma de productos.

