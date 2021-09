“Investigación politiquera” dice secretario del DRNA sobre su referido a Justicia y Ética

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó que la investigación de ese cuerpo sobre los permisos de construcción de piscina en el condominio Sol y Playa contiene diversos referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental. Entre ellos se refiere al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, el señor Idelfonso Ruiz y el contratista Ángel Román Más.

El informe, además, recomienda al gobernador Pedro Pierluisi que le solicite la renuncia al secretario del DRNA.

Por su parte, Machargo, arremetió contra los miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, tras el referido al Departamento de Justicia (DJ) y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que le realizara dicha comisión ante la controversia por el supuesto manejo de los permisos al condominio Sol y Playa, de Rincón.

“Esta es la primera vez, que yo recuerde, que una comisión legislativa, en medio de un proceso investigativo administrativo de la Rama Ejecutiva, cita a la oficial examinador, a uno de los abogados de las partes y a un testigo. La Comisión no tuvo la deferencia de esperar a que culminara nuestra investigación y decidió por razones que no están del todo claras llevar a cabo una investigación simultánea. Al menos, nuestra investigación protege el debido proceso de ley a todas las partes y no adelanta conclusiones sin tener la evidencia necesaria que justifique y sostenga unos hallazgos, sobre todo cuando son referidos a ulterior investigación, como hiciera la Comisión”, dijo Machargo en declaraciones escritas.

Rafael Machargo será interpelado por el Senado.

“Sostenemos que ningún funcionario del DRNA puede revelar información o estrategias legales que pueden discutirse y utilizarse durante un proceso de investigación administrativa. Eso sería faltarle a la ética profesional y a la confidencialidad que protegen estos asuntos. La verdadera interferencia se suscita cuando los procesos de investigación no se sujetan a las normas y reglas que los obligan, y cuando se crean por razones externas unos “chilling effects” en sus participantes”, añadió.

“Y tan preocupante como eso es que algunos legisladores criminalicen las diferencias de política pública, procesales o decisionales que puedan tener con los miembros de la Rama Ejecutiva. Es un mal precedente que, de continuar, le hará daño irreparable a la separación de poderes de nuestro sistema democrático de gobierno y al final del día lo hará ingobernable”, continuó.

“Lamentaría concluir, como ya algunos legisladores han adelantado, que finalmente en Puerto Rico las agendas político-partidistas y populistas, y en este caso, destructivas de mi reputación, han desvalorizado los programas de servicios gubernamentales y a todos aquellos de nosotros que nos ocupamos de rendir nuestro mejor desempeño en el servicio público. No soy el primer servidor público de la Rama Ejecutiva referido a investigación por una Comisión de la Cámara de Representantes, y estoy plenamente confiado en que saldré igualmente airoso de las imputaciones que se me hacen, que son un producto más de la imaginación corrosiva de la política-partidista que de los datos ciertos y comprobables vertidos en las vistas”, sentenció el titular del DRNA.

El referido proviene, luego del proceso de vistas públicas bajo la Resolución de la Cámara 150, el cual ordena realizar un estudio abarcador, entre otras cosas, sobre la condición actual de los recursos naturales y los asuntos ambientales en Puerto Rico.

Por la controversia en la construcción de una piscina en playa de Rincón.

“Rechazo contundentemente las conclusiones e imputaciones de ilegalidad, a las que ha llegado la delegación de la mayoría de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes”, señaló el secretario, al añadir que “no han ponderado detenidamente las innumerables presentaciones de este servidor ante la Comisión, las cuales sin duda han aclarado diversas situaciones presentadas fuera de contexto y por presiones populistas, y sin atención, además, a la base legal y jurisdiccional a la que estamos sujetos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como a las limitaciones presupuestarias y de personal que aquejan al Departamento, y que muy bien conoce el legislador Edgardo Feliciano, por ser empleado de carrera en la división de finanzas del Departamento”.

Machargo, rechazó que del informe de la comisión legislativa, no se desprenden actuaciones contrarias a la ley.

“Ahora bien, del Informe parcial de la Comisión no se desprende ninguna actuación irregular de mi parte en el manejo de la controversia sobre la reconstrucción de una piscina en el edificio Sol y Playa, en Rincón.

Uno de los dos supuestos hallazgos sólo refiere a un asunto procesal, no sustantivo, de mi comparecencia ante la Comisión, que ni siquiera fue perfeccionado, pues no elevaron el asunto para pedir remedio, según establece el propio estatuto del Código Penal que cita la Comisión.

El otro alegado hallazgo no es más que el ejercicio del derecho y el deber que tiene el Departamento, así como toda la Rama Ejecutiva, de llevar a cabo y proteger de interferencias e influencias ajenas sus propias investigaciones administrativas, reguladas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, concluyó el secretario.

La Comisión de Agricultura en la Cámara, refirió al Departamento de Justicia (DJ) y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por supuestamente intimidar a testigos y ocultar información a la comisión en relación a la construcción de una piscina del condominio Sol y Playa de Rincón.

