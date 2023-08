Jenniffer González no anunciará su futuro político durante la convención del PNP

La convención anual del Partido Nuevo Progresista (PNP) comenzó este viernes y todos los ojos están puestos en el papel que jugará la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón ante la posibilidad de un posible reto a Pedro Pierluisi para la gobernación en el 2024.

La comisionada residente llamó la atención tras llegar a la sede del evento en un Can-Am. Inicialmente, la participación de González en la convención se había mantenido en suspenso, sin embargo, posteriormente confirmó que asistiría.

González votó en el Directorio del PNP y salió del hotel donde se lleva a cabo la convención para atender otros compromisos. Mencionó que se aprobó el Reglamento para las primarias y se escogió al nuevo secretario general de la colectividad, que lo anunciará el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Por otro lado, informó que no anunciará su futuro político en el evento de la colectividad, pero que está más cerca de tomar la decisión.

“Aquí no van a ver ningún artículo promocional mío en esta Convención hasta que no haga el anuncio. Aquí no hay nada que anunciar, la determinación la vamos a tomar más adelante y la notificaré mas adelante. Pero la Convención es para que la gente la disfrute, de celebración”, dijo González Colón a su salida.

Sobre los pasquines por toda la periferia donde se realiza la actividad que leen “Jenniffer González gobernadora 2024”, la comisionada residente rechazó que su equipo de trabajo tenga algo que ver con el particular pero acepta que "se ven bien bonitos”.

Reacciona además a posible candidatura de Ricardo Rosselló.