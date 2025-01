Jesús Manuel Ortiz renuncia a la presidencia del PPD

El exrepresentante y excandidato a la gobernación Jesús Manuel Ortiz renunció este lunes a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD).

El anuncio se realizó a través de un video publicado en las redes sociales, donde Ortiz González detalló los retos que enfrentó como presidente, destacó los logros alcanzados durante sus 20 meses al frente del partido, reiteró su compromiso con el futuro del PPD y dejó plasmadas sus recomendaciones para el fortalecimiento de la institución.

“Como saben, mi término en la presidencia culmina en noviembre de 2026. Para eso me eligieron los populares. Sin embargo, no soy de los que se aferra a un cargo con egoísmo. Soy y siempre seré un jugador que lucha por el éxito del equipo primero que por los títulos individuales. Es por eso que, en aras de que la tan necesaria renovación que comencé continúe, y de que el trabajo que inicié y que el partido necesita con urgencia se haga sin distracciones y sin que las agendas de algunos que ya conocemos afecten ese trabajo, doy un paso a un lado con el desprendimiento y la ecuanimidad que me ha caracterizado toda mi vida. Hoy les anuncio mi renuncia a la presidencia de nuestro partido efectivo el día que seleccionemos al próximo presidente”, expresó Ortiz González durante su mensaje.

Ortiz llegó en tercer lugar en la contienda por la gobernación, en las elecciones generales, con el 21.47% de los votos (273,649).

Ante la renuncia, el comisionado residente Pablo José Hernández anunció su aspiración para asumir el cargo.

"Agradezco la labor de Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular Democrático. Asumió la dirección de la colectividad en momentos difíciles y se esmeró por fortalecer la misma a pesar de adversidades históricas que precedían su mandato. A raíz de su retiro, les anuncio mi candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático. Tenemos que refundar el PPD, con una nueva filosofía y una nueva estructura. Es una obligación indelegable e impostergable, y estoy listo para asumirla", escribió en redes sociales.

El ún presidente, Jesús Manuel Ortiz nunció que convocará para el domingo 2 de febrero al Consejo General del PPD para juramentar al próximo presidente. En el mensaje, el también excandidato a la gobernación hizo público un informe final de los trabajos e iniciativas impulsadas durante su presidencia el cual incluye además recomendaciones para el próximo incumbente.

Ortiz González asumió la presidencia en mayo de 2023, en uno de los momentos más difíciles de la historia del partido. Durante su mensaje, hizo un recuento de los avances logrados bajo su liderato, entre los que destacan:

· Proyecto de Alerta Roja: Un programa agresivo de educación del ejército electoral popular, para capacitar a los funcionarios y voluntarios en preparación electoral. El mismo incluyó un esfuerzo especial en el voto adelantado que permitió triplicar el número de solicitudes al comparar 2024 con 2020.

· Proyecto Fuerza de Futuro: Un plan estratégico para reformular los postulados del PPD de Pan, Tierra y Libertad, atemperándolos a las necesidades del Puerto Rico del siglo 21.

· Comité de Futuro: El mismo tiene la misión de desarrollar el liderato entre los jóvenes y prepararlos para asumir un rol mayor de cara al futuro.

· Éxitos electorales: Manejo estratégico en municipios como Ponce, Mayagüez y Trujillo Alto, donde el PPD tenía grandes retos, y para los cuales tomó decisiones que resultaron en victorias claves para el partido.

· Estabilidad financiera: Recuperación económica que permitió la operación efectiva del PPD durante su mandato. Durante su incumbencia se recaudaron 480 mil para el PPD, adicional a los recaudos de su campaña.

· Disciplina institucional: Exigió con firmeza el cumplimiento del Reglamento del PPD y la disciplina institucional para todos los afiliados y voluntarios.

· Reorganización interna: Ejecutó en poco tiempo planes de reorganización para atender la debilidad estructural organizativa del partido en decenas de municipios, incluyendo San Juan, Bayamón y Guaynabo.

· Implementación de Protocolo de Violencia de Género: Convirtiendo al PPD en el primer partido político en la Isla en implementar un protocolo de violencia de género aplicable a todos los funcionarios, empleados y voluntarios.

“En este año y medio, he desempeñado las dos responsabilidades que me dieron los electores con el más alto grado de compromiso y lealtad a la institución, al país y a cada elector que depositó en mí su confianza. Presidir el partido más importante de las pasadas ocho décadas y ser su candidato a gobernador es un honor que no mucha gente que viene de donde yo vengo, obtiene. Por eso jamás terminaré de agradecer la confianza. Presidir esta institución ha sido uno de los mayores honores de mi vida, y siempre estaré agradecido por la confianza que el pueblo popular depositó en mí”, expresó Ortiz.

De igual manera, Ortiz González dejó recomendaciones que a su juicio son vitales para el futuro y la renovación del PPD. Entre las recomendaciones que brinda, se encuentra la redefinición de la marca PPD, programas especiales de organización política en municipios críticos, digitalización de procesos internos y de recaudación, la venta del edificio de la sede central del PPD en Puerta de Tierra para fortalecer las finanzas, el desarrollo de una agenda legislativa que encamine medidas cónsonas con el plan de gobierno aprobado el pasado año y encaminar una fiscalización responsable y efectiva del gobierno de Jenniffer González y el PNP.

“Basado en los esfuerzos que comencé desde que asumí la presidencia y en un análisis sensato de la situación actual y de los retos de nuestro partido; he dejado plasmadas una serie de recomendaciones importantes para construir el PPD del futuro. Estas recomendaciones son hechas con el mas alto grado de compromiso y respeto por la institución, su liderato y todos los populares que creemos en su razón de ser”, puntualizó.

El aún presidente durante su mensaje, reconoció que los resultados de las elecciones más recientes no fueron los esperados, pero enfatizó la necesidad de continuar con el proceso de renovación del partido que él comenzó. Por eso, expresó su apoyo al actual Comisionado Residente, Pablo José Hernández, para que asuma la presidencia del PPD, si decide hacerse disponible para la posición.

Hernández fue el candidato que más votos obtuvo en toda la elección, con 530,540 votos. La gobernadora Jenniffer González, obtuvo 526,020.

Ortiz cerró su mensaje reiterando su amor y compromiso con el PPD y agradeciendo a su equipo de trabajo, colaboradores, liderato del PPD y a los populares que lo acompañaron durante su trayectoria de 8 años en distintos roles dentro del partido.

“El PPD tiene un camino de grandes retos por recorrer para volver a ser relevante y exitoso. Mi esperanza es que, con unidad y determinación, podamos lograrlo. Para eso hay que aprender de los errores que nos han provocado derrotas en las pasadas tres elecciones. Hoy salgo con la frente en alto, mi reputación intacta y con la satisfacción del deber cumplido. Nos vemos por ahí, pues nadie sabe los planes que el destino tiene”, finalizó diciendo.