Jesús Manuel sobre Zaragoza: “Ahora entiendo las brechas irreconciliables”

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, reaccionó este lunes al nombramiento de quien fue su oponente en la primaria, Juan Zaragoza, al comité de transición de la gobernadora electa, Jenniffer González.

"Fíjate; ahora entiendo las brechas irreconciliables", comentó Ortiz en la red social X.

El presidente del PPD usó la misma expresión que el senador utilizó al justificar por qué no formaría parte de su equipo de trabajo de ganar la gobernación.

De hecho, una vez Ortiz lo derrotó ampliamente en la primaria, el también exsecretario de Hacienda nunca lo endosó públicamente y mantuvo silencio desde ese evento que se llevó a cabo el pasado mes de junio.

El exgobernador, Alejandro García Padilla, fue otro popular a quien le cayó como balde de agua fría el nombramiento.

"¿Que es un buen nombramiento de la gobernadora? Lo es, porque son personas capaces. Tanto Jorge Colberg como Juan son personas capaces e inteligentes. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Que uno estuvo disponible para trabajar por los populares y el otro no? También, es la verdad. Y yo creo que se crea una diferencia. Si Carmelo [Ríos], en el día de mañana, un exsenador del PNP y los penepés lo llaman para que ayude y él dice que no, y los populares lo llaman para que ayude y el dice que sí, entonces, ven acá, ¿los 24 años que te estuvieron eligiendo, eso no cuenta?", cuestionó García Padilla en entrevista con NotiUno 630 AM.

"Lo peor que hay en el mundo es un malagradecido", finalizó.