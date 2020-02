Jonny Méndez llevará a vistas públicas el proyecto de amnistía del CRIM

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que llevará a Vistas Públicas la Resolución Conjunta del Senado 4073 aprobada el martes en el Senado, que viabiliza una amnistía en el pago de contribuciones sobre la propiedad.

“Nosotros le vamos a dar primera lectura mañana, lo evaluaremos en Comisión y veremos. Citaremos a los alcaldes, a los miembros del CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) y a los miembros de la Junta Fiscal para ver cómo eso afecta el nivel de recaudos del Gobierno de Puerto Rico”, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre si con ese proceso el proyecto no se será aprobado por la Cámara, Méndez Núñez sostuvo que “yo no te digo que muera. Yo siempre he creído que los ciudadanos deben ser responsables en cuanto al pago y nunca he alentado las amnistías, porque precisamente lo que promueve es la delincuencia, en términos de que dejan de pagar a ver si se aprueba una amnistía”.

“Pero dado la situación de los municipios, las amenazas, como se ha afectado los recaudos en el Gobierno Central, la Lotería, los municipios están dejando de recibir dinero y esto es una manera de ellos recobrar un dinero que está en la calle y no lo han podido cobrar”, expresó.

La medida- que fue aprobada a solicitud de algunos alcaldes- libraría del pago de intereses y penalidades a quienes deben impuestos al CRIM.

No obstante, el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua expresó en entrevista radial (Notiuno) que la división legal de la entidad realiza el análisis de la Resolución.

