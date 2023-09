José Luis Dalmau: ahora es que el pueblo va a conocer a Jenniffer González y Pedro Pierluisi

El presidente del Senado, José Luis Dalmau dijo este jueves que Puerto Rico “va a empezar a conocer” quienes son Pedro Pierluisi y Jenniffer González, ante el anuncio de primarias por la gobernación.

“Porque ambos están diciendo las verdades. Ambos son del mismo equipo. Ambos son de la misma papeleta. Ambos son parte del desastre que han llevado al país, y en el caso de ella, ha sido parte de los gobiernos que han fracasado en Puerto Rico y ha sido parte del gobierno de (Luis) Fortuño. Ha sido parte de la Ley 7 (para el despido de empleados públicos), ha sido parte del gobierno de Ricky Rosselló, ha sido parte de la privatización de energía eléctrica, ha sido parte del gobierno de Wanda Vázquez y ha sido parte del gobierno de Pedro Pierluisi”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Sí, hoy el pueblo de Puerto Rico va a conocer la verdad de quiénes son esas papeletas que corrieron juntos, que se defendieron, que propiciaron la privatización, los aumentos en la tarifa de energía eléctrica, que propiciaron los aumentos de la (Autoridad de) Acueductos, que han sido insensible para atender los asuntos de los huracanes Irma y María, la pandemia y los terremotos que todavía hay 3,000, todos los azules que todavía hay 3,500 casas sin atender. Todavía las carreteras rurales tienen derrumbe y no han sido asfaltadas. Todavía no se atiende correctamente las epidemias en (el Departamento de) Salud, el crimen nos arropa todos los días, esos son parte del binomio, el equipo de Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González. Lo más importante de lo que ella dijo ayer, fue aceptar que su gobierno, del que ella forma parte, del que ya ha hecho equipo, va por mal camino”, añadió.

En cuanto a sus aspiraciones a la gobernación, insistió en que todavía no se ha tomado una decisión sobre el particular.

“Cómo he señalado anteriormente, cuando mi equipo de trabajo termine los objetivos que le tracé y yo esté listo para informarle al pueblo popular y a los puertorriqueños, mi disponibilidad para una candidatura así lo estaré informando. Desde el 6 de febrero dije que iba a considerar, que iba a evaluar de forma profesional y seria y responsable con mi equipo de trabajo. Mi prioridad hoy es presidir este Senado. Mi prioridad hoy es tener este equipo de trabajo haciendo lo mejor por el pueblo de Puerto Rico. Las candidaturas en su momento, cuando se abran las candidaturas se informarán. El periodo en ley para la radicación de candidaturas comienza el primero de diciembre, hay espacio todavía para uno tomar la decisión. Para la decisión que yo tome, yo estoy seguro que cuento con el respaldo de mi pueblo, que siempre ha tenido confianza en mí. La candidatura que yo decida aspirar y que me haga disponible, yo confío y me siento honrado de la confianza que siempre han depositado en mí”, mencionó.