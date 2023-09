Pierluisi a JGo: “Desde las gradas cualquiera puede hablar”

El gobernador Pedro Pierluisi calificó el jueves el mensaje de la comisionada residente Jenniffer González Colón -quien anunció su aspiración para la gobernación- como negativo y pesimista.

“Vi ese video y hay un contraste entre mi visión positiva y optimista y el mensaje negativo, pesimista de ese video”, comentó el gobernador sobre las declaraciones de González Colón.

A preguntas de si se sentía traicionado por González Colón, el primer mandatario respondió que el contraste "es obvio".

“Otra vez, desde las gradas cualquiera puede hablar. Ahora, el que está haciendo el trabajo es el que habla con propiedad. Es el que habla con conocimiento de causa, porque desde afuera es fácil criticar, pero cuando uno está en el terreno de juego haciendo el trabajo, haciendo que las cosas pasen, es otro cantar”, añadió.

“Jamás mi ambición personal se ha interpuesto en el camino. Defiendo y seguiré defendiendo la obra del PNP”, afirmó.

La comisionada residente confirmó este miércoles, en un mensaje televisado, que aspira a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2024, por lo que retará a Pierluisi en primarias.

"Ante los retos históricos y ante tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico", sostuvo González Colón.

Dijo, además, que "Puerto Rico va por mal camino", destacando la posibilidad de perder fondos federales por no utilizarlos, la "gran decepción de LUMA", la crisis de salud y los problemas en el sistema de educación, así como de permisos.

"No me puedo quedar callada y mucho menos, no actuar", dijo.

Este será el tercer cuatrienio consecutivo en el que el PNP tendrá primarias para la gobernación.