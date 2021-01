Junta Fiscal retiene $30 millones al Departamento de Educación

La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó este viernes retener 30 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Educación (DE) hasta tanto se implemente un sistema de ponche para los empleados de la agencia.

En la vigésima cuarta reunión pública, el organismo reveló que la agencia pagó $27.3 millones a empleados inactivos en la primera quincena de este mes.

Según el ente fiscalizador, si no se toma acción, el DE podría perder $46 millones en pagos indebidos de nómina durante este año fiscal.

Te puede interesar: Gobernador presentará en febrero el presupuesto a la Junta

De otra parte, la JCF aceptó que es necesario atender como un asunto de emergencia la falta de educación pública y privada en Puerto Rico, como consecuencia del impacto de los eventos atmosféricos y la pandemia del COVID-19.

El nuevo integrante de la entidad creada bajo la Ley federal PROMESA, Antonio Medina, sostuvo que es una situación de emergencia la falta de educación en Puerto Rico. Un grupo significativo de los estudiantes han perdido el equivalente a un año de enseñanza.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi mencionó los problemas que ha enfrentado la llamada educación remota. Desde la falta de computadoras con los estudiantes y los maestros hasta el acceso al internet.

“Yo he estado diciendo que tenemos que planificar para tener reaperturas graduales y parciales con educación presencial. Porque no puede ser que simplemente dejemos a los niños en la casa en las condiciones actuales.

Yo he dicho eso y he recibido críticas de los que creen que todavía estamos en medio de una pandemia y no deberíamos estar hablando de reabrir las escuelas. El presidente (de Estados Unidos Joseph) Biden, ha dicho que él quiere ver en sus primeros 100 días de mandato que reabran las escuelas públicas y yo pienso igual. Ahora mismo el Departamento de Salud, Educación y las organizaciones de escuelas privadas y públicas están trabajando en unos protocolos que vamos a anunciar en los próximos días.

Mi objetivo es permitir que las escuelas públicas y privadas reabran en algún momento del mes de marzo. Sepan que tengo mucho interés en atender este asunto, porque soy el primero que he dicho que esto es una tragedia”, dijo el gobernador.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.