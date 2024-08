La papeleta se quedará igual: desestiman demanda del MVC contra la CEE

El juez superior Raúl Candelario López desestimó este miércoles la demanda que radicó el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con relación al diseño de las papeletas para las elecciones de este 2024.

La colectividad denunció que los espacios no utilizados en color negro podrían "afectar" la intención del elector si, en la sección de nominación directa, escriben el nombre y se salen del encasillado. Por lo tanto, solicitaban que el color negro se degradara a uno gris claro.

"Al no haber consenso entre los Comisionados Electorales, la Presidenta Alterna de la CEE declaró No Ha Lugar la propuesta de la Comisionada del MVC de degradar el color negro de la papeleta de los espacios en la papeleta donde no figura algún candidato. Por consiguiente, la celebración de la reunión para la aprobación de la papeleta electoral convierte en académica la solicitud de la Comisionada del MVC respecto a que se ordene la adopción de color gris en la papeleta. Por otro lado, el tribunal está impedido de paralizar un procedimiento electoral en virtud del Articulo13.4 del Código Electoral de 2020, 16 LPRA 4486. Más aún, no es posible dictar un interdicto preliminar sobre un asunto que ya ocurrió. Debemos recordar que el Tribunal Supremo ha expresado que el tribunal tiene el deber de desestimar un pleito académico y no cuenta con la discreción para negarse a hacerlo. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 974. Así pues, en el presente caso este Tribunal carece de jurisdicción para atender los asuntos planteados en el recurso inicial de revisión y el mismo se debe desestimar por académico", lee la decisión del juez.

"Somos del criterio que, al no existir un pronunciamiento escrito con los fundamentos en hechos y derecho del resultado de la reunión extraordinaria del 22 de agosto de 2024 emitido por la CEE, es imposible conocer si en efecto tal determinación es una que amerite la intervención judicial por afectar derechos constitucionales, resultar irrazonable o conducir a la comisión de injusticias. En consecuencia, sería prematuro evaluar las determinaciones de la CEE a base del Artículo 9.8 del Código Electoral, 16 LPRA 4708, respecto a la aprobación del diseño de la papeleta para las Elecciones Generales de 2024. Claro está, ello no es obstáculo para que en el momento oportuno la Comisionada del MVC presente un recurso de revisión al amparo del Art. 13.2 del Código Electoral, 16 LPRA 4842, de la determinación de la CEE de declarar no ha lugar la propuesta de la Comisionada del MVC de degradar el color negro de los espacios en la papeleta donde no figura algún candidato", añadió.

Jessika Padilla asegura que el color de la papeleta no es un problema.

