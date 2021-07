Lista Yarimar Mercado para presentarse en sus segundas olimpiadas

La yaucana Yarimar Mercado está a gusto con las instalaciones del Asaka Shooting Range de 50 metros, que serán su escenario deportivo este sábado a las 12:00 del mediodía de Japón/11:00 de la noche del viernes de Puerto Rico.

La tiradora de 26 años se presenta a sus segundos Juegos Olímpicos con una mente positiva.

“Me siento sumamente feliz. Estoy contenta de estar aquí. Ansiosa porque llegue el día de la competencia. Ya quiero ir a la cancha y competir, dar el máximo”, dijo en entrevista para COPUR Digital la egresada de la Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz en Salinas.

La primera mujer en competir por el tiro de rifle por Puerto Rico conquistó su boleto olímpico por invitación continental de las Américas. Un reconocimiento que le hicieron por su destacada carrera, a pesar de haber tenido un desliz en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 quedando fuera del medallero por falta de un disparo.

"Este va a ser el logro más grande de mi vida. Poder representar a Puerto Rico en lo más alto del mundo."

“Yarimar ahora es una persona más madura. Llevo más tiempo, más competencia, más experiencia. Vamos con todo. Súper positiva.

La especialista de rifle calibre 22 en el evento de tres posiciones a 50 metros estará ejecutando 40 tiros arrodillada, 40 tiros parada y 40 tiros acostada. Las primeras ocho competidoras con mejor puntaje pasarán a la ronda de la final, donde se hacen 15 tiros arrodillada, parada y acostada.

“Es una cancha cómoda. El ambiente me encanta. Me gustan mucho las facilidades que se tienen aquí. Comparado con Río (2016) la cuestión del viento está mucho mejor. Vamos a ver el día de la competencia, porque nadie sabe lo que pueda pasar. En Río, sí que me movía. Esperamos que la competencia no tenga tanto tiempo y de haberlo poder manejar la situación”, explicó Mercado.

"La meta principal es clasificar a una final, y si trabajo fuerte con un plan ambicioso, subirme al podio olímpico", afirmó.

Un poco de historia

El tiro deportivo de Puerto Rico ha participado en 18 Juegos Olímpicos en su totalidad, haciendo su representación desde Londres 1948; Helsinki 1952; Melbourne 1956; Roma 1960; Tokio 1964; Ciudad México 1968; Múnich 1972; Montreal 1976; Los Ángeles 1984; Seúl 1988; Barcelona 1992; Atlanta 1996; Sídney 2000; Atenas 2004; Beijing 2008; Londres 2012; y, Río de Janeiro 2016.

Han participado 39 competidores de los cuales 38 han sido hombres. Yarimar Mercado ha sido la primera y fémina en Juegos Olímpicos y la única representante de su disciplina desde Río de Janeiro 2016.

