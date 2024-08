Los extractos más impactantes de las cartas de Hermes Ávila

Trataron de ponerme como si no tuviera nada que ver con Ivette, que la había secuestrado para matarla y se probó lo que yo dije, que teníamos una relación. Pido disculpas a toda la familia de corazón. Lo siento mucho. Que sus hijos y su nietecita me perdonen alguna vez. Estoy arrepentido. Fue por eso que le confesé los hechos a la Policía y a los Fiscales, renuncié a la vista preliminar y al juicio por jurado, e hice alegación de culpabilidad, para cerrar este ciclo y ella pueda descansar en paz. Y así yo estar tranquilo, con Dios y mi paz. Dios cambia cuando se tiene un verdadero arrepentimiento y así lo he hecho. Se lo prometí a mi familia y a Ivy, pero voy a confesar la verdad de la Ley 25.