Lucha olímpica: último deporte en llegar a París 2024

La lucha olímpica es el último deporte que arribó a la Villa Olímpica de Puerto Rico, para completar la jornada de la Delegación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Entre sus rostros está el abanderado, Sebastián Rivera (65 kilos), Darian Cruz (57 kilos), Ethan Ramos (86 kilos) y Jonovan Smith (125 kilos). Todos han tenido participación con Puerto Rico este ciclo olímpico y debutan en la justa parisina.

Conoce sus pesos, sus días de competencia y lo que expresan sobre su participación en París 2024.

Los primeros en competir

Cruz y Ramos son los primeros luchadores en competir el jueves en las rondas octavos de final, cuartos de final y semifinales (las 5:30 a.m. Puerto Rico/ 11:30 a.m. París). Al día siguiente, viernes, son los combates de repechaje, semifinal y final.

Cruz estará en los 57 kilos. Tiene en su historial medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Estoy emocionado por la oportunidad de representar a mi país en el escenario olímpico. Mi país, mi familia, mi comunidad, mis entrenadores. He estado entrenando toda mi vida para un momento como este y estoy agradecido de tener esta oportunidad”, expresó Cruz.

Por su parte, Ramos competirá en los 86 kilos. Tiene medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y quinto lugar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me siento muy agradecido. Este año fue muy duro para mí en varios puntos y me dejó con dudas y en un lugar oscuro por momentos. Pero en mi punto más bajo, Dios me estaba diciendo de una manera muy obvia que me tenía donde Él quería y que debía seguir avanzando y confiar en Él y en el proceso”, dijo el luchador de los 86 kilos.

“Así que haber clasificado simplemente confirma lo que creía que Dios me estaba diciendo y me hace sentir muy agradecido. El objetivo no es solo llegar a los Juegos, sino ganar el oro. Así que, aunque estoy agradecido por la oportunidad y satisfecho en Jesús, independientemente de los resultados, también estoy emocionado por dar mi mejor esfuerzo y, con suerte, tener una actuación que me lleve a la medalla de oro. A Dios sea la gloria en todo esto”, añadió Ramos, quien es un joven cristiano.

El súper pesado luchará el viernes

Smith competirá en el peso mayor de todos los luchadores boricuas: 125 kilos. Su cita con el mattre es el viernes 9 de agosto a partir de las 5:30 a.m. Puerto Rico/ 11:30 a.m. París. La pelea por repechaje y final es el sábado a partir de las 5:00 a.m. Puerto Rico/ 11:00 a.m. París.

Este tiene una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En los Juegos Panamericanos Santiago 2023 quedó en el quinto lugar.

“Este es un momento muy especial para mí, estar aquí en los Juegos Olímpicos. Desde que era un niño, buscaba ser el mejor y el camino no ha sido fácil. Entregué mi vida y mi alma a Jesucristo, porque creo que él es el rey de reyes y que dio su vida para morir por mis pecados. No sería fácil para mí mencionar mis sentimientos sin mencionar a mi Señor y Salvador Jesucristo, o a mi padre, madre, amigos y familiares que me han ayudado de una manera pequeña o grande para llegar hasta aquí”, dijo el luchador que es bien querido por la comunidad deportiva.