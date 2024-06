Luis Irizarry Pabón renuncia a su salario de alcalde

El suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, informó este jueves que renunció a su salario de ejecutivo municipal y que retomará su práctica como médico internista.

“Durante los últimos meses se me fue quitado el privilegio de seguir trabajando por mi Ponce, entendiendo que este sería un proceso más corto y favorable a la Justicia y verdad. Acaté la prohibición impuesta por el FEI de poder ejercer la sana administración en mi cuidad como fui elegido democráticamente por mi gente. Por eso es por lo que me he mantenido sin ejercer otras funciones", indicó en declaraciones escritas.

"Como los procesos legales conllevarán más tiempo, por este medio deseo informar que inmediatamente estoy renunciando al salario de alcalde del Municipio Autónomo de Ponce. Seguiré aportando a mi cuidad y mis amados ponceños en el área de la salud y bienestar como especialista en Medicina Interna, desde ahora atendiendo a mis pacientes con la excelencia de siempre”, dijo Irizarry Pabón en declaraciones escritas", finalizó.

Precisamente este jueves está pautada una vista de estatus en el Tribunal de Ponce por el juicio que enfrentará por supuestamente obligar a sus jefes de departamento a pagarle un préstamo personal.

El pasado 11 de abril, el juez Daniel López González determinó causa para juicio en dos de los cuatro cargos contra el suspendido alcalde de Ponce. Un día después, el funcionario renunció a su aspiración a la reelección.

Contra Luis Irizarry Pabón pesan cargos por presunto enriquecimiento injustificado y alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Enfrentó cuatro días de vista preliminar, en la que testificaron exfuncionarios del municipio que narraron cómo el alcalde supuestamente les delegó el pago del préstamo de $50,000 que solicitó para cubrir los gastos de su campaña electoral.

Irizarry Pabón dijo que confiará en el proceso.

Aquí lo que transcurrió en los cuatro días de la vista preliminar:

DÍA 4

Los trabajos se retomaron este jueves con el cuarto testigo en el caso, Ángel Gómez Vega, un exasistente administrativo del municipio. Gómez Vega contó que gestionó en un banco los pagos del préstamo de $50,000 que solicitó el alcalde, hasta que renunció en abril del 2022.

Indicó, además, que el fiscal que lo entrevistó por primera vez en relación al caso le aseguró que contaban con prueba y vídeos de él acudiendo a un banco a realizar los pagos.

¿Para qué usted fue al Banco Popular ese día 11 de abril del 2022?”, le cuestionó la fiscal del PFEI.

"A hacer un pago", contestó Gómez Vega.

"¿Un pago de qué?", preguntó la fiscal.

"De lo que, tenia conocimiento, era un préstamo del alcalde", respondió.

Su testimonio fue contrainterrogado brevemente por parte de la defensa, quien entregó el caso y se declaró un receso, para luego continuar con los argumentos finales.

DÍA 3

Durante el proceso del miércoles en la Sala 405 ante el juez Daniel López González, el tercer testigo del PFEI (Panel sobre el Fiscal Especial Independiente), Jorge Luis Mercado, quien fue exdirector de Manejo de Emergencias municipal, corroboró el testimonio del testigo estrella, Oscar Nazario, quien fue uno de los oficiales de campaña.

Según lo declarado en sala, en marzo del 2021, Nazario se comunicó con Mercado para informarle que Irizarry Pabón estaba requiriendo que los directores de las oficinas municipales y los colaboradores de campaña le ayudaran a pagar el préstamo de $50,000 que se solicitó para financiar su campaña.

Mercado relató que sintió miedo de perder su empleo si no accedía a pagar.

“El mensaje era, de parte del alcalde, que este servidor Mercado, también se tiene que “mojar” en el pago del préstamo”, relató en sala.

“¿Qué es eso de que se moje?”, cuestionó la fiscal del PFEI.

“Yo entendí por eso que yo tenía que también entrar al dinero para poder pagar el préstamo”, contestó Mercado.

"¿Qué le dijo el alcalde a usted?", volvió a preguntar la fiscal.

“Que eso era problema mío, que la salvación era individual y que no tenía que hablar de más sobre el tema”, respondió.

Aquí lo que trascendió en los primeros dos días de la vista preliminar:

DÍA 2

La fiscalía sentó en el banquillo a Oscar Nazario Segarra, quien fue uno de los oficiales de campaña y también ocupó el puesto de Director de Infraestructura, Ambiente y Transporte del municipio.

Nazario Segarra contó que fue la persona que se hizo cargo de los $5,000 que el empresario convicto, Oscar Santamaría, donó a la campaña de Irizarry Pabón. Relató, además, que llegaron a solicitarle al contratista más dinero para otros pagos. En ese momento, dijeron que les faltaban unos $13,500.

En otra reunión en un restaurante con Santamaría, este les habría entregado un bolso con mucho dinero. Nazario Segarra, luego fue al baño a guardarlo.

Intenso careo en el segundo día de vista preliminar. Detallan como presuntamente presionó a empleados para que pagaran su préstamo.

Al finalizar el encuentro, el segundo testigo junto a Luis Báez Rodríguez, exdirector de campaña del alcalde ponceño, comenzaron a contabilizar el dinero y se percataron que había más de lo solicitado. Luego llamaron al empresario, quien les indicó que se quedaran con el resto porque "era un regalo de navidad".

Nazario Segarra también habló sobre una reunión con Irizarry Pabón, en la que le habría entregado una libreta de pago ya que Báez Rodríguez "no estaba cooperando" con los pagos del préstamo de $50,000 que había solicitado, y que, ahora le tocaba a él hacerse cargo.

“Llamé al señor Jorge Mercado y le dije: “cabr.. nos jod…., me entregaron la libreta. Tenemos que meter mano porque el pago está a punto de vencerse."... Vencía los 25 de cada mes”, dijo en sala.

Una vez ocurre esto, pagan el préstamo por dos meses, y luego es que alegadamente comenzaron a solicitarle dinero a los jefes de agencia del municipio.

DÍA 1

En el primer día de la vista, en donde hubo extensos careos entre las partes, la fiscalía sentó a su primer testigo, Luis Báez Rodríguez, quien fue director de campaña del suspendido alcalde y luego, jefe de gabinete, una vez ganó la alcaldía.

Lee: Exdirector de campaña de Irizarry Pabón: “En el camino saldrán más cosas”

Testigo habla del préstamo y en qué lo quería gastar, incluyendo pagarle a un detective privado.

Báez testificó que inicialmente, el funcionario estaba sufragando de su bolsillo los gastos de su campaña, pero cuando se limitó económicamente, solicitó un préstamo personal de $50,000.

De esos $50,000, Irizarry Pabón le habría entregado $30,000 a Báez para que los depositara en una cuenta de ahorro. Mientras los $20,000 restantes, los utilizó para gastos personales, de los cuales $6,000 los iba a separar para contratar un detective privado, porque entendía que su esposa le estaba fallando.

VIDEO: Pierluisi dice que caso del suspendido alcalde de Ponce es una novela

Luego que Irizarry Pabón resultara electo, le hizo un acercamiento a su director de campaña sobre la forma en que iba a tener que pagar el préstamo, ya que estaba corto del dinero para cumplir con esas obligaciones.

“Nos [llama a la oficina] y nos deja [a los empleados] saber que él ahora cobra mucho menos, y que hay que buscar la manera de resolver el pago del préstamo...Al préstamo que se hizo en el 2019, que él durante el 2019 y 2020 lo pagaba. En el 2021 [dijo] que cobraba mucho menos, que no podía pagarlo”, aseguró en sala.

Además, Báez habló sobre una reunión en el restaurante La Casita del Chef en Ponce, que tuvo el alcalde con el empresario convicto, Oscar Santamaría, quien le dio un donativo de $5,000 en efectivo para gastos de la campaña.

Según dijo, quería usar parte del dinero del préstamo en controversia, para que investigaran a su esposa, porque creía que le estaba fallando.

EN CONTEXTO

El PFEI investigaba desde abril del 2023 al alcalde tras la recomendación del Departamento de Justicia. El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín Valdivieso, Contralor de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia, en la que se alegó que el alcalde le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular Democrático (PPD) que laboraban en el municipio.

El PPD va contra el suspendido Luis Irizarry Pabón.

Según la denuncia, el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos.

En octubre del 2023, la jueza Adria Cruz determinó en su contra causa para arresto en todos los cargos, y se le impuso una fianza total de $20,000, $5,000 por cada cargo. Posteriormente, fue suspendido por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), cesando de inmediato sus labores como ejecutivo municipal.

¿Quién será el sucesor de Luis Irrizary?

El alcalde ponceño ha sido figura de controversia con el Partido Popular Democrático (PPD) en las últimas semanas, luego que incumpliera un acuerdo que daba como plazo el 28 de febrero para que renuncie a su candidatura a reelección si su proceso legal no se resolvía antes.

Irizarry Pabón no renunció y el PPD radicó una demanda en su contra para buscar la descertificación. Posteriormente la defensa del suspendido alcalde presentó un escrito ante el juez Anthony Cuevas, en las que estableció las razones por las que la querella debe ser desestimada, entre ellas, que su cliente firmó el acuerdo "bajo coacción."

Léelo aquí el acuerdo:

