Toñito Cruz niega que Irizarry Pabón fue coaccionado para firmar acuerdo  

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo "Toñito" Cruz, dijo este martes que el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, miente al decir que fue coaccionado para firmar el acuerdo que establecía que debía renunciar a su candidatura si para el 28 de febrero no se resolvía la situación legal que atraviesa.

Sus declaraciones surgieron luego de que la defensa del alcalde ponceño pusiera por escrito ante el juez Anthony Cuevas las razones para que se desestimara la querella del PPD, entre ellas, que Irizarry Pabón firmó el acuerdo "bajo coacción."

“Hace una semana y media tú me preguntabas sobre lo del alcalde y decía "faltó a su palabra". Me preguntas en la mañana de hoy, y te tengo que decir que está mintiendo”, señaló Cruz en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Inclusive, la fecha del 28 no es una fecha sugerida por el Partido Popular. La sugirió él, porque el Partido quería el 15 [de marzo]. Pues eso no es una negociación donde alguien se pueda sentir coaccionado", añadió.

A juicio de Cruz, Irizarry Pabón busca atrasar más la vista preliminar.

"Para mí solo tiene una sola explicación. Es casi imposible que el juez Anthony Cuevas ahora cite esta vista antes del 14 y 15. Lo que está provocando es que esto se extienda más allá del día 15", añadió.

Fue el pasado 1 de marzo que el PPD radicó el recurso legal para buscar la descertificación de Irizarry Pabón, en la que pidieron que sea citado para que declare bajo juramento en la vista del caso.

“Esos son malas estrategias de parte de él o de sus abogados. La única persona que se va a poder sentar allí a hablar de coacción es él, y tiene que ser bajo juramento. La semana pasada cuando le pedimos al juez que acelerara la vista, presentamos un escrito para que él tuviera que estar allí. Ahora me la hizo fácil, porque ahora se tienen que sentar allí a explicar cuál es la coacción”, agregó.

El PPD va contra el suspendido Luis Irizarry Pabón.