Machargo tras referido a OEG: “Continuaré enfocado en la protección y conservación de los recursos naturales”

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, reaccionó este lunes a la determinación del Departamento de Justicia de referirlo a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En declaraciones escritas, el funcionario, dijo estar confiado que la OEG determinará que no hizo nada incorrecto, mientras, aseguró que "continuará enfocado en la protección y conservación de los recursos naturales".

“Luego de meses de investigación del Departamento de Justicia, esta agencia confirma en su referido a la Oficina del Panel del FEI (PPFEI), que no cometí ninguna violación de ley. En la información que el Departamento de Justicia divulga públicamente, se le pide a la OPFEI que ‘evalúe’ si se debe enviar dicho expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que ‘examine administrativamente’ mis actuaciones en este caso. Y destaca que el artículo bajo el cual hace su petición ‘no contempla sanciones de naturaleza criminal", sostuvo.

"Estamos confiados en que la investigación administrativa de la OEG también determinará que no hubo nada incorrecto de mi parte. No obstante, en vista de la continuación de estos procesos, me abstendré de hacer nuevas expresiones y continuaré enfocado en la protección y conservación de los recursos naturales", añadió.

Los hechos se relacionan a una reunión sostenida en el verano de 2020 con Machargo Maldonado y el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, con la intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de adjudicación.