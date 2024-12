Más de 7 mil personas envían resumé para ser jefes de agencia

La gobernadora electa, Jenniffer González Colón dijo el lunes que a todos los candidatos que pretende nombrar para puestos de gobierno les están realizando ‘background checks’ para, entre otras cosas, ver su situación financiera.

“Hemos realizados múltiples entrevistas, nos mantenemos realizando entrevistas para otras áreas, lo voy a hacer de manera oportuna. Estoy bien agradecida, toda la cantidad de personas, ya van por siete mil seiscientas personas, las que han sometido su resumé en la página del partido. Hemos tomado todo esos resumé de ahí. Ya tenemos, te diría, gran parte de las áreas que se han entrevistado, están muchos de ellos esperando el ‘background check’ que se le está haciendo en muchos casos. Así que lo vamos a anunciar de manera oportuna. El dos de enero van a estar ahí”, dijo la gobernadora electa en conferencia de prensa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Al preguntarle por qué todavía no ha hecho los anuncios, contestó: “porque yo creo que hay mucha gente que quiere hacer las cosas como les da la gana. Las cosas se van a hacer cuando son, y todo tiene una razón de ser. Nosotros estamos, yo me estoy tomando mi tiempo, yo no estoy cogiendo las cosas a lo loco para cumplir o para hacer un show mediático ni mucha fanfarria. Yo estoy buscando obreros, gente que venga a trabajar, que venga a ejecutar obras, gente que venga, que sepa lo que está haciendo y esas entrevistas toman tiempo y las hemos empezado tan pronto pasó la elección, empezamos ese proceso de entrevista, todavía lo continúo haciendo. Y me estoy dando ese espacio. Mi responsabilidad es que el dos de enero yo tenga a mis jefes de agencia y ahí van a estar”.

Sobre las reacciones de los analistas, González Colón les sugirió tranquilidad.

“Cuando yo anuncié mi candidatura a la gobernación todo el mundo me cuestionaba que yo no tenía comité de campaña, que yo no tenía un comité de estrategia y todos los analistas hablaban y yo tenía mi comité de campaña y tenía mi comité, los anuncié cuando entendí que era el momento anunciarlo. Me decían que no tenía candidato a comisionado residente. Anuncié a mi candidato a comisionado residente, no cuando la gente quiera que yo lo haga, sino cuando yo entiendo que es el momento correcto de hacerlo. Así que no debe haber ninguna preocupación, Le digo a la gente y a los analistas que tengan tranquilidad, que disfruten la Navidad, que los nombramientos van a estar ahí, que los van a poder evaluar, que van a poder hurgar sobre ellos, que van a tener acceso a hablar con ellos y van a tener tiempo para poder hacer sus análisis. Pero nadie me va a imponer a mí cuándo tengo que vincular esos nombres. Yo lo voy a hacer oportunamente, Aníbal Acevedo Vilá lo hizo el treinta y uno de diciembre, así que ¿por qué tengo que yo ceñirme por lo que otros hayan hecho? Yo esto voy a establecer la pauta de cuando hacen los nombramientos, van a estar para el dos de enero”, sostuvo.