Miguel Romero presenta su plan para atender efectos de la pandemia en San Juan

El candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, presentó este sábado su propuesta “San Juan ante el COVID-19” para manejar los efectos de la pandemia en el diario vivir de los sanjuaneros. Romero apuntó al uso más adecuado y efectivo de los fondos federales que han sido asignados al municipio de San Juan y enfocarlos en atender y minimizar el impacto de la pandemia en las familias.

“La pandemia no tan solo es un riesgo a la salud y la vida de los seres humanos, el COVID ha trastocado los quehaceres de la familia, nos ha sumergido en niveles de ansiedad personal y familiar por los retos que impone. Existe preocupación por los empleos, por preservar nuestros hogares y por el resultado que toda esta situación está teniendo sobre la educación de nuestros hijos y el posible rezago académico. Mi visión es que podamos manejar de forma sensible desde el punto de vista de las necesidades de nuestras familias”, señaló Romero.

Como parte de su plan de manejo de la pandemia, para el senador por San Juan será prioridad el área de vivienda y desarrollo económico donde indicó se asignarán recursos económicos que provee el gobierno federal para atender la pandemia del COVID-19. “Todos los sectores de la población serán atendidos a través de fondos que hay disponibles para la Ciudad de San Juan. Para las personas sin hogar, asignaré recursos del programa “Emergency Solutions Grant Program” para que cuenten con facilidades de albergue adecuado que permita su protección inmediata y que en los casos que las personas necesiten apoyo para una condición de salud, se logre su rehabilitación”, señaló el candidato a la poltrona municipal.

Aseveró además que, “distinto a lo que ocurrió y continúa ocurriendo en San Juan, no abandonaremos nuestra responsabilidad y utilizaremos cada recurso local, estatal y federal para beneficiar a todos los que viven en nuestra Ciudad. El rastreo es una de las herramientas más certeras para poder atajar lo que estamos viviendo. Es imprescindible que se haga de manera expedita y eficiente; se trata de colaborar, compartir recursos, integrarnos al monitoreo de casos que lleva el Departamento de Salud. Ciertamente, el modelo colaborativo es el que mejor ha resultado en otras ciudades y debemos replicarlo adaptado a nuestra realidad”.

Para las familias que se encuentran arrendando y que tienen dificultad económica producto de los efectos de la pandemia, Romero aseguró que hay mecanismos para brindar asistencia a corto y mediano plazo para atender los atrasos de renta y utilidades. “Esto permitirá que familias se mantengan en sus viviendas mientras su situación económica se estabiliza”, afirmó Romero.

Para la población de personas vulnerables con VIH o con SIDA se asignarán recursos de los programas Ryan White y HOPWA (Housing Opportunities for Persons With AIDS) para que puedan adquirir medicamentos, reciban servicios de apoyo, paguen sus viviendas de alquiler y en el caso de los propietarios puedan pagar su hipoteca. “Son fondos que actualmente están disponibles para estas iniciativas y me parece que pueden ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en una población que ya de por si es vulnerable y merece todo nuestro apoyo”, sentenció Romero.

En el tema de desarrollo económico, Romero destacó que los pequeños comerciantes de San Juan se encuentran abandonados y sin ningún tipo de incentivos. “También serán atendidos por mi administración. Desarrollaremos un programa de incentivos económicos que será costeado con fondos de CDBG-COVID para que puedan ser utilizados en cualquier gasto elegible de sus negocios permitiendo así la retención de los empleos y la recuperación económica de San Juan”, señaló Romero, quien, además, afirmó que existen sobre 4 millones de dólares en fondos federales que pueden ser utilizados para incentivos económicos para pequeños negocios y no han sido utilizados.

Romero enfatizó también en flexibilizar los permisos en zonas donde las aceras o espacios públicos lo permitan para apoyar el comercio y los negocios de la industria gastronómica; presentó como ejemplo “San Juan al aire libre”, un concepto desarrollado por comerciantes del Viejo San Juan para que, de forma planificada y organizada, se promueva el uso peatonal de la zona histórica como mecanismo de apoyo al comercio local.

Romero se comprometió además a enfatizar en la digitalización de servicios municipales para facilitar que los ciudadanos puedan interactuar con el Municipio y recibir servicios. “La realidad es que la tecnología nos permite facilitar y acercar los ciudadanos a su gobierno municipal y mantener los hábitos de distanciamiento social. El uso de aplicaciones y mecanismos tecnológicos facilitan que los ciudadanos puedan planificar, solicitar y recibir una gama de servicios municipales. Enfatizaré en ese valor añadido que nos da la tecnología para que seamos efectivos”, apuntó Romero.

Indicó además que procurará la creación de módulos educativos para los estudiantes del sistema educativo municipal de forma tal que se atiendan posibles rezagos académicos y que los módulos también estén disponibles de forma gratuita para estudiantes de las escuelas públicas del Departamento de Educación. El también presidente del PNP en San Juan, destacó la importancia en el acceso a información para la ciudadanía y se comprometió a promover que más zonas de la Capital provean acceso gratuito a WI-FI.

Los fondos de CDBG-DR y los fondos del programa de Asistencia Pública de FEMA serán el vehículo de la recuperación económica ya que para el candidato serán utilizados en la estrategia de recuperación de infraestructura y facilidades públicas que beneficiará a todas las comunidades de la Ciudad independientemente de su nivel económico. “Simultáneamente la inversión de estos recursos federales tendrá un efecto en las patentes y arbitrios del Municipio, impactando positivamente las finanzas municipales, siendo esto el punto de partida para la eliminación del déficit de nuestra Ciudad Capital y nuestro renacer económico”, añadió.

A tres días de la elección general, Romero estableció la importancia de que San Juan necesita un líder que trabaje por las necesidades de sus constituyentes sin distinción de colores y que se enfoque en administrar la Capital. “Estamos convencidos que las comunidades ansían un alcalde que vele por los intereses de todos sin distinción de partidos. En mi tendrán un alcalde que asegurará el bienestar, la seguridad, el desarrollo económico y administración del municipio sin improvisaciones y sin los protagonismos políticos que nos han hecho tanto daño”, concluyó Romero.

