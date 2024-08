Miles de voluntarios se tiran a la calle a regalar esperanza

Más de 2,000 empleados y familiares de 81 empresas inversionistas de United Way de Puerto Rico (UWPR), demostraron el sábado el gran valor de VIVIR UNIDOS al participar en Regala un Día® e impactar a 73 organizaciones sin fines de lucro afiliadas a United Way de PR, destacando diversos proyectos como: jardinería, trabajos de pintura, reparaciones sencillas, limpieza, actividades recreativas y entrega de alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal.

Este evento, organizado por United Way de Puerto Rico y que conmemora los 30 años de la iniciativa, promueve el voluntariado y la inversión social en nuestra comunidad en unión al sector empresarial. El encuentro ofrece la oportunidad para que los empleados de las empresas conozcan de cerca los servicios que llevan a cabo nuestras organizaciones afiliadas. Esta interacción hace posible que estos voluntarios puedan compartir con el personal y algunos de los participantes de estas entidades, las cuales se benefician a su vez de las aportaciones que provienen de la campaña anual de recaudación de fondos.

“Vivir Unidos es precisamente celebrar esta bonita colaboración y unión de voluntades, para lograr que con eventos como el de Regala un Día podamos continuar trabajando para procurar el mayor bienestar de todos los que vivimos, trabajamos y nos recreamos en esta hermosa isla. Reconocemos, agradecemos y felicitamos infinitamente a todos los empleados voluntarios de cada empresa que formaron parte de esta actividad, guiados por un espíritu solidario y de gran confraternización para elevar la esperanza y la alegría a todas las personas que componen nuestras organizaciones afiliadas. Un día donde se manifestaron esfuerzos potenciados por oportunidades para prosperar y con el enfoque de fortalecer y complementar la importante gesta compartida que conlleva la responsabilidad social corporativa”, expresó la Dra. Glorymar Rivera Báez, presidenta y Principal Oficial Ejecutivo de United Way de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

"Agradecemos a todos los voluntarios que se activaron en sincronía y desprendimiento para ayudar a otras personas con los proyectos que realizaron como parte de Regala un Día. Este servicio desinteresado, por parte de los equipos de trabajo de cada empresa, promueve y permite generar más oportunidades y mejor calidad de vida para muchas personas y familias en gran necesidad. El llamado de United Way de Puerto Rico es a la acción: aporta, sé voluntario, apoya una causa, lo que significa VIVIR UNIDOS", añade el comunicado.