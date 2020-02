MSJ: Horario de cierre afectaría la zona turística

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Caldero López aseguró el martes, que de incluir un horario de cierre dentro del Código de Orden Público en el Municipio de San Juan, afectaría la zona turística.

“San Juan es bien complicado para los Códigos de Orden Público. San Juan tiene (Código), lo que no tiene es Código de cierre. Pero recordemos todos que San Juan es el área que más áreas turísticas tiene. Y si hacen un análisis de los asesinatos ahora mismo, nosotros estamos terceros, Bayamón y Carlina están por encima de San Juan y ellos tienen código”, dijo Caldero López a CyberNews.

“En San Juan han ocurrido 27 asesinatos hasta ahora, de esos 27, 22 fueron en la vía pública y en el horario en que ha ocurrido la mayoría es en el turno de 4:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y eso estaría fuera del código de cierre”, añadió.

En cuanto al asunto de los asesinatos por asecho, Caldero López insistió en que son asesinatos que no se pueden evitar.

“Los asesinatos por acecho no se pueden evitar. Cuando tienen el encargo de matar a alguien, lo van a matar. Eso es bien difícil. Lo que se puede hacer es esclarecer los casos y llevar a los responsables a las autoridades”, advirtió el comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Más temprano, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que pretende que se revisen los códigos de seguridad en San Juan, en su intención de que los negocios cierren temprano.

“Muy tristemente no hemos tenido resultados adecuados. Los Códigos de Orden Público en el Municipio de San Juan necesitamos horario, que tengan un horario para cerrar. Tenemos códigos de orden Público en Bayamón, en Carolina, en Caguas que tienen horarios de Cierre. Y como San Juan no lo tiene, esas personas se mueven a los negocios de San Juan y, aunque a veces, esas situaciones no ocurren dentro de los negocios, ocurren una vez salen de estos negocios. Y hemos visto asesinatos que han ocurrido como resultado de ello”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

