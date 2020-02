Mujer denuncia falta de protocolo tras sospechar que tenía coronavirus

Una mujer de Fajardo denunció en las redes sociales como la atendieron mientras sospechaban que podría tener el coronavirus, lo que posteriormente fue descartado.

Siri Aras reveló que paramédicos le dieron una bata y una mascarilla y le pidieron que se subiera sola a la ambulancia.

“Cuando llegamos al hospital, nos tuvieron una hora esperando en la ambulancia, porque no sabían que hacer conmigo. No me querían recibir y me querían enviar al Centro Médico. Ahí el jefe de emergencias médicas decidió informar al secretario de salud. El paramédico sudaba la gota gorda y estaba desesperado por soltarme, entiendo que el director del hospital fue el que tomó la decisión y a tiempo, porque los paramédicos recibieron la autorización de soltarme allí”, contó la mujer, quien fue llevada a un cuarto aislado.

Según informó, fue diagnosticada con neumonía y tendrá que estar hospitalizada durante 5 días, también asilada, pues se trata de una enfermedad contagiosa.

