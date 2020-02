Secretario de Salud no comparece a vista sobre protocolo de coronavirus

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales dijo el lunes que no está satisfecho con el protocolo que el Departamento de Salud ha establecido para manejar un caso de coronavirus que pueda surgir en Puerto Rico.

“Fíjate que ellos han hecho el argumento de que aquí no hay vuelos directos desde China. Pero ustedes saben que aquí nos llega de todo y nosotros tenemos que estar preparados. Si al final del día no ocurre nada, pues bueno, pero estuvimos preparados”, dijo el representante.

Las expresiones del presidente ocurrieron durante un aparte con los medios de la Vista Pública en torno a la Resolución de la Cámara 1358, para investigar y conocer detalles específicos sobre el protocolo y las medidas que ha tomado Salud para prevenir posibles contagios con el coronavirus en la isla; así también detalles sobre el plan de contingencia para enfrentar cualquier emergencia relacionada, entre otros fines.

Al representante del Partido Nuevo Progresista tampoco le agradaron las contestaciones que ofreció la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, sobre la cantidad de cuartos aislados disponibles para atender el coronavirus. Deseda le cuestionó al representante en la Vista Publica si para él 56 cuartos de aislamiento no eran suficientes.

“Pues la contestación es que no. Yo creo que mientras más cuartos tengamos identificados, aunque no los utilicemos, pues mejor. Así que esa respuesta a nadie le ha de agradar”, expresó.

“¿Con qué otra cosa no está satisfecho?”, se le preguntó.

“Con que las guías meramente se le hayan enviado a los hospitales y no se hayan sentado con los administradores de los hospitales a discutir a profundidad en qué consisten las guías. Ella (la doctora Deseda) me dice que los protocolos en los hospitales pueden ser distintos y yo creo todo lo contrario”, contestó.

El Secretario de Salud no compareció

Otro asunto que no fue del agrado del representante fue que el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado no compareció a la vista pública, a pesar de que fue citado.

“Él se comunicó conmigo para expresarme que él entendía que la convocatoria no era para él. El requerimiento fue muy claro de que él tenía que comparecer. A mí me hubiese gustado que me hubiese llamado y me hubiera manifestado que tenía algún otro compromiso y no enterarme porque una de sus empleadas lo llamó y él no tenía claro que tenía que estar aquí hoy”, mencionó el representante quien insistió en que la citación hecha el 30 de enero lo mencionaba con nombre y apellido.

No obstante, Morales tendrá una reunión con el Secretario para dialogar sobre el protocolo del coronavirus.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.