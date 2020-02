NMEAD necesita estructura, organización y disciplina, dice el general José Burgos

El general José Burgos, designado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) admitió este miércoles, que el negociado está desorganizado.

“Desde que llegue al Negociado, he podido observar las operaciones diarias y me he dado cuenta de que necesitamos estructura, organización y disciplina en la ejecución de nuestras funciones", dijo Burgos.

"Otra observación que llamó mi atención fue la disyuntiva operacional al encontrarme que diferentes secciones dentro del Negociado no estaban operando en sincronía”, agregó.

Estas expresiones se dieron durante una vista pública de la Comisión de Nombramientos, presidida por el senador Héctor Martínez.

“Este es uno de los primeros asuntos que atenderé, de contar con el aval de esta Honorable Comisión. No tengo duda de que todo el personal es dedicado, capacitado y tiene la mejor actitud para ayudar", expresó en poenencia.

"Solo me queda asegurarme de que todos los esfuerzos sean coordinados efectivamente, siguiendo parámetros de calidad y cumplimiento, así como asumiendo responsabilidad en sus funciones”, añadió.

Burgos espera a ser confirmado tras la gobernadora despedir a Carlos Acevedo como exoficial de NMEAD. Tras controversial de almacén con suministros sin entregar desde el huracán María, en Ponce.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.