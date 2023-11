No causa contra contratista denunciado por retener dinero y no hacer las obras

El juez Glenn Velázquez de la Sala de Investigaciones de San Juan, encontró este martes no causa para arresto en todos los cargos contra Antonio Cruz Batista, un contratista que ha sido denunciado en múltiples ocasiones en Telemundo Responde por retener dinero de sus clientes y no realizar las obras.

La fiscalía irá en alzada, se indicó.

La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia había formulado ocho cargos criminales por violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico contra Cruz Batista y su esposa, Evelyn Torres García, ambos propietarios de dos empresas dedicadas a la industria de la construcción, Modern Home’s Gallery Inc. y JLGA Construction LLC.

El indiviudo ha sido fichado en 10 ocasiones por supuesto fraude en obras de construcción en múltiples municipios de la Isla.

De la investigación se desprende que estos dejaron de reportar al Departamento de Hacienda alrededor de $1.4 millones y adeudan aproximadamente $1 millón de dólares al fisco, incluyendo multas y penalidades.

Por su parte, la jefa de Fiscales, Jessika Ivelisse Correa González, explicó que cuando los casos se presentan ante el tribunal, el sujeto devuelve el dinero y las víctimas desisten de continuar con el proceso judicial. Actualmente, enfrenta una pena por un delito menor de apropiación ilegal.

REACCIONA EL SECRETARIO DE HACIENDA

“Nos sorprende sobremanera la decisión emitida hoy por el Tribunal de San Juan en el caso que el Departamento de Justicia presentó contra Antonio L. Cruz Batista y Evelyn Torres García por evasión y fraude contributivo. El Departamento de Hacienda se sostiene en que Cruz Batista y Torres García incumplieron con sus responsabilidades contributivas en detrimento del erario y de los ciudadanos cumplidores. Apoyo la decisión del Departamento de Justicia de acudir en alzada en este caso y sostenemos que la investigación que realizaron nuestros peritos del Área de Inteligencia y Fraude Contributivo cuenta con pruebas suficientes de violaciones al Código de Rentas Internas de Puerto Rico", expresó el secretario de Hacienda, Francisco Parés, en declaraciones escritas.

"Este resultado es lamentable, pero me impulsa aún más a reiterar el llamado que he hecho, tanto públicamente como por escrito a la Administración de Tribunales, para que coordinemos talleres de capacitación sobre temas contributivos, de manera que los jueces estén mejor orientados al momento de evaluar y adjudicar estos casos. Es muy triste que los esfuerzos que realizan los peritos del Departamento de Hacienda y los fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia se vean frustrados en ocasiones ante las determinaciones de algunos jueces al momento de evaluar y adjudicar la prueba. Las violaciones al Código de Rentas Internas por evasión y fraude contributivo son delitos que tienen el mismo peso que cualquier otro delito de naturaleza criminal. Me rehúso a ser un secretario de Hacienda que funja como mero espectador ante las inequidades sociales que promueven las conductas de personas como estas sin que tengan consecuencias. Yo vine a esta agencia a hacer las cosas distintas y eso es lo que la gente espera de mí”, concluyó.

Las quejas son las mismas; cobra el depósito, comienza a levantar varillas y desaparece.

Contrató los servicios de la compañía en diciembre de 2020 para la construcción de su residencia, la cual no se realizó.