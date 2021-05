“No ha lugar” del Supremo a nueva solicitud de OPC sobre grabaciones del caso de Andrea Ruiz Costas

El Tribunal Supremo respondió "no ha lugar" a la petición especial de reconsideración del Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC), para divulgar las grabaciones del caso de Andrea Ruiz Ruiz Costas.

Reacciona el presidente de la OPC, Luis Guardiola:

"El Overseas Press Club lamenta que la mayoría de nuestro Tribunal Supremo decidiera no reconsiderar su posición en torno a la divulgación de las grabaciones judiciales en el caso de Andrea Ruiz Costas. Cumplimos con el país. Reiteramos que en este caso no se justifica el manto de confidencialidad que nuestro máximo foro judicial extendió sobre estos documentos públicos, especialmente después de que una de las grabaciones llego a manos de Noticel. Agradecemos a la familia de Andrea, en especial a su madre Olga, por respaldar nuestro pedido y les deseamos paz y sosiego ante tan dolorosa perdida. Andrea no murió en vano. La Junta de Directores del OPC analizará los próximos pasos en su compromiso ineludible porque se garantice el acceso del pueblo a la información publica a la que tiene derecho por mandato constitucional."

En contexto

El Overseas Press Club (OPC) radicó este jueves una nueva solicitud de reconsideración ante el Tribunal Supremo para que se divulguen las grabaciones de las vistas del caso de Andrea Ruiz Costas, asesinada por su expareja -Miguel Ángel Ocasio Santiago- luego de que se le denegara una orden de protección y no se encontrara causa contra el sujeto.

Luis Guardiola, quien ha reseñado el caso desde el inicio, explica los puntos que exponen en la moción de reconsideración.

En el escrito, el gremio de periodistas también solicita que se señale una vista oral para poder argumentar su posición ante el Tribunal.

Mira aquí el documento de la petición.

El OPC establece que las circunstancias han cambiado desde que se emitió la sentencia de "no ha lugar" ante la primera petición de reconsideración, incluyendo el que se haya publicado el audio de una de las vistas.

"Este caso no ha perdido relevancia con la publicación de uno de los audios. Por el contrario. Ahora adquiere más relevancia la grabación de la vista celebrada el pasado 25 de marzo de 2021, a la que la grabación publicada hace referencia. Aunque la opinión pública en su mayoría se indignó por la determinación de la Jueza Municipal Ingrid Alvarado Rodríguez, lo cierto es que la vista correspondiente a la solicitud OPA 2021011403 ante la Jueza Sonya Nieves Cordero, que preside una Sala Especializada, requiere un estándar de prueba y un rigor para ponderarla mucho menor. Resta ante el juicio de la opinión pública entonces, la denegatoria de

la orden de protección de Andrea Cristina", lee el documento.

Se indica también que resolver el caso, como lo pide el OPC, no constituye un acceso irrestricto futuro a todos los expedientes de casos de violencia doméstica.

"Aunque cause incomodidad, nos toca aclarar de forma enfática: estamos ante

una controversia constitucional de libertad de prensa", se establece en la petición.

"No podemos olvidar que estamos ante un caso de violencia contra la mujer que nos ha tocado a todos y todas y que, junto al de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, han cambiado la conciencia social sobre este asunto. El Pueblo de Puerto Rico reclama conocer lo sucedido en las vistas a las que compareció Andrea Cristina. Esto es un caso en donde una familia, desgarrada por el dolor de la pérdida sin sentido de su hija, ha pedido enfática e inequívocamente conocer de primera mano qué sucedió, sin censura”, se añade.

"No ha lugar" del Supremo

El pasado 10 de mayo, el Supremo rechazó la petición de reconsideración que sometieron -por separado- el OPC y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO).

La votación fue 5-3. La jueza presidenta Maite Oronoz, el juez asociado Luis Estrella y el juez asociado Ángel Colón Pérez, votaron a favor de la divulgación de los videos.

La voz de Andrea fue silenciada. El reclamo de la prensa fue ignorado. Y hoy el reclamo de la familia de Andrea fue abruptamente rechazado, sin ser escuchados, sin ser atendidos, sin concederle tiempo razonable a nadie”, manifestó el juez asociado Luis Estrella Martínez, quien se mostró en contra de la determinación.

"¿Que se pretende esconder? La norma general es que los procesos judiciales son públicos y –a menos que exista un interés apremiante del Estado– se toman las providencias para limitar ese, acceso. En este caso, como en todos lo casos similares que refleja la jurisprudencia, la balanza se inclina hacia el acceso y la transparencia. No hay razón para que en este caso aplique una norma en blanco de confidencialidad. Por eso, las grabaciones tienen que hacerse públicas. El País y la familia de Andrea así lo claman", sostuvo por su parte la jueza presidenta, Maite Oronoz.

"Andrea, hoy te volvimos a fallar. Y, al fallarte a ti, le fallamos al País", escribió el juez asociado Ángel Colón Pérez.

El caso de Ruiz Costas ha sido investigado desde sus inicios por Telenoticias. El cuerpo de la mujer de 35 años fue encontrado el 29 de abril en el barrio Guavate, de Cayey.

El día después, las autoridades radicaron cargos contra Ocasio Santiago, quien confesó el crimen. Se le impuso una fianza de $1,100,000 que no prestó, por lo que fue ingresado a prisión.

"Siento que no tengo control de mi vida" | Amiga de la víctima narra cómo el hombre la hostigaba.

