“No lo escuchen, disfrútenlo”: Bad Bunny estrena nuevo álbum  

El exponente de música urbana, Bad Bunny, lanzó este viernes su séptimo álbum, titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que cuenta con 22 temas.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo NADEI SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA No lo escuchen disfrútenlo, esto es pa' ustedes", escribió el cantante en las redes sociales.

Aquí el "tracklist" de la producción discográfica:

Nadie sabe Moncao Fina Hibiki Mr. October Cybertruck Vou 787 Seda Gracias por nada Teléfono nuevo Baby nueva Mercedes Carota Los Pits Vuelve Candy B Baticano No me quiero casar Where she goes Thunder y Lightning Perro negro Europa :( Acho PR Un Preview

En la noche del jueves, el Conejo Malo celebró un "Listening" Party" en el Coliseo de Puerto Rico, evento en el que sobre 18,000 pudieron escuchar las nuevas canciones del disco antes de su lanzamiento oficial.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de artista, estuvo acompañado de otros cantantes del género urbano como Arcángel, Feid, Young Miko, entra otras personalidades.

"Nadie sabe lo que va a pasar mañana" ya está disponible en las plataformas digitales.