Obispo de Aguadilla elogia a Bad Bunny: “Nos ha dejado un regalo hermoso”

El obispo Ángel Luis Ríos Matos sorprendió el miércoles a los presentes al elogiar el más reciente álbum del cantante Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.

"Un gran puertorriqueño a quien le llaman el conejo nos ha dejado un regalo hermoso en su último álbum y nos dice: no sueltes la bandera, no olvides el Le Lo Lai, que no quiero que te hagan lo que le pasó a Hawái", expresó el obispo durante la misa y la toma de poseción del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

Ríos Matos utilizó esta referencia para exhortar a la comunidad a unirse en defensa de la cultura e hizo un llamado a todos los sectores.

"Si usted y yo queremos perder a Aguadilla y su belleza, dejemos que hagan con nosotros lo que hicieron con Hawái, pero sino, nosotros católicos, evangélicos, creyentes e incluso algunos ateos, tenemos que juntar las manos para defender lo que somos", agregó.

Bad Bunny seguirá promocionando la cultura e identidad puertorriqueña, así como la lucha de su pueblo, con una histórica residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, que comenzará en julio bajo el título 'No me quiero ir de aquí' y de la que se vendieron el miércoles en pocas horas todas las entradas de las primeras funciones que se pusieron en venta.