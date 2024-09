¿Pez piedra? Desconocen qué picó a menor en una playa del área metro

El Departamento de Salud informó este lunes que se desconoce qué provocó el potencial envenenamiento de un niño que fue llevado el domingo al Hospital Pediátrico tras sufrir un percance en una playa del área metropolitana.

Informes de prensa apuntaron que se trataba de una picadura del pez piedra, cuyo veneno es extremadamente doloroso y puede provocar efectos graves.

"Durante el día de ayer, el personal médico del Hospital Pediátrico respondió al incidente de potencial envenenamiento identificado de manera diligente y siguiendo las directrices establecidas por el Centro de Control de Envenenamiento. A pesar de que no se pudo confirmar que el paciente hubiera sido infectado por el pez piedra o por algún otra especie marina, se tomaron las acciones pertinentes para manejar de manera efectiva este tipo de emergencia médica. El Departamento de Salud proactivamente solicitó al gobierno federal el antídoto, que no está disponible en Estados Unidos, como medida de precaución. Se accionó asegurando que todos los recursos estuvieran listos para ser ofrecidos, de haber sido necesario. Es importante aclarar que el antídoto no es necesariamente recomendado en todos los casos, debido a las contraindicaciones del medicamento", sostuvo el secretario de Salud, Carlos Mellado, en un comunicado de prensa.

El funcionario aseguró no se requirió el antídoto.

"El paciente fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud", indicó.