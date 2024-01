Pierluisi defiende su viaje a España y afirma tener la agenda “ajetreada”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia defendió este lunes, su viaje a España donde afirmó tener una agenda “ajetreada" en la Feria Internacional de Turismo.

“Esta es la segunda participación de mi parte en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid todos los años. Estuve, participé de la feria el año pasado y tuvimos logros concretos, por ejemplo, se firmaron unos convenios con Iberia, aumentó la frecuencia de los vuelos, Iberia comercializó a Puerto Rico por toda Europa y también anunciamos en aquel entonces que Toro Verde, que es una entidad que tiene una facilidad turística en el área de Orocovis va a estar estableciendo una facilidad similar en Castilla, si mal no recuerdo es en el área de Toledo. Esos dos anuncios se hicieron el año pasado y aproveché y me reuní con los principales oficiales ejecutivos de diversas empresas españolas que hacen negocios en Puerto Rico. Este año es continuidad. Es bien importante que no meramente uno vaya una vez a una feria como esta y a reunirse con los principales directivos de empresas que están invirtiendo en Puerto Rico, sino que continúe ese esfuerzo año en año porque eso es lo que hace la diferencia”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Este año, otra vez, tendré reuniones con los más altos directivos de empresas españolas en las áreas de infraestructura y de energía, porque en ambas áreas necesitamos inversión de afuera, empresas que nos aporten a la reconstrucción que está en curso y la transformación que está en curso. Ese es el plan de trabajo. En su momento vamos a estar compartiendo mi agenda porque la agenda está bien ajetreada”, añadió.

Asimismo dijo desconocer los detalles de viajes a España de algunos legisladores.

“Los legisladores tienen que reportar, informar en cuanto a su propio viaje. Yo no tengo detalles de esos viajes. Por lo que he visto en los medios ellos están en Barcelona”, dijo.

Por otro lado, Pierluisi Urrutia expresó que espera una mediación que evite un paro en el Centro Médico de Río Piedras por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), y dijo estar confiado a que haya una buena actitud.

“El gobierno está atendiendo el asunto. Aquí es importante que ambas partes, hablo de ASEM como la UGT, entre otros sindicatos, tengan una actitud conciliadora y balanceada. No es razonable pensar que todo lo que uno reclama o todo lo que uno quiere lo obtiene. Eso no es razonable particularmente cuando los reclamos tiene una particularidad fiscal. Sabemos que quien tiene la última palabra en asuntos fiscales es la Junta de Supervisión. Así que, lo que está pasando con mi aprobación es que hay un proceso de mediación en curso. Es importante, el Departamento del Trabajo lidera ese proceso de mediación, y nuevamente es importante que en ese proceso de mediación haya esa actitud conciliadora, esa actitud balanceada, esa actitud flexible que es la que va a lograr que culmine el proceso de mediación con unos acuerdos que eviten que se afecte el pueblo de Puerto Rico, porque a fin de cuentas, si se materializa un paro que afecte los servicios que se brindan en el Centro Médico, eso a quien impacta es al pueblo de Puerto Rico y nadie quiere eso”, dijo el gobernador.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia se dieron luego de realizar un anuncio, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, y el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Antonio Ferrao, relacionado al Centro de Investigación y Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico, en Cupey.